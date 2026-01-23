search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Negocieri cruciale la Abu Dhabi: SUA, Ucraina și Rusia, prima trilaterală de la începutul războiului. Teritoriile, obstacol major

Război în Ucraina
Publicat:

Reprezentanți din Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să poarte vineri discuții trilaterale la Abu Dhabi, marcând primul moment când cele trei țări se așază la aceeași masă, de la invazia rusă din 2022.

Un soldat ucrainean lansează un sistem portabil antitanc Javelin FOTO AFP
Un soldat ucrainean lansează un sistem portabil antitanc Javelin FOTO AFP

Întâlnirea a fost confirmată în primele ore ale dimineții de vineri, după discuțiile desfășurate la Kremlin între președintele rus Vladimir Putin, emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele fostului președinte Donald Trump. Consilierul diplomatic al Kremlinului, Yuri Ușakov, a declarat jurnaliștilor că aceste discuții au fost „utile din toate punctele de vedere”, adăugând că „s-a convenit ca prima reuniune a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi, la Abu Dhabi”, transmite The Guardian.

Witkoff, Kushner și echipa americană urmează să se întâlnească vineri, la Abu Dhabi, cu o delegație rusă condusă de generalul Igor Kostiukov, directorul agenției de informații militare a Rusiei, GRU.

Vorbind joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, Witkoff a spus că în negocieri a mai rămas o problemă majoră de rezolvat, fără a preciza despre ce este vorba.

Rusia avertizează că nu va exista pace în Ucraina dacă problema teritorială nu va fi rezolvată

Zelenski a declarat că statutul viitor al teritoriilor din estul țării, aflate în prezent sub ocupație rusă, rămâne nerezolvat, însă propunerile de pace sunt „aproape gata”. Ambele părți au subliniat anterior că problema teritorială este esențială. În special, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze cele 20% din regiunea estică Donețk pe care le mai controlează. Zelenski a refuzat să renunțe la teritorii pe care Ucraina le-a apărat cu succes din 2022, în urma unui război de uzură lung și costisitor.

Rusia mai solicită ca Ucraina să renunțe la ambiția de a adera la NATO și respinge orice prezență a trupelor Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul ucrainean după semnarea unui eventual acord de pace.

Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace "durabilă" în Ucraina.

Important este că, în timpul acestor negocieri între preşedintele nostru şi americani, s-a constatat din nou că, fără soluţionarea problemei teritoriale nu se poate spera la obţinerea unui aranjament durabil", a declarat Iuri Uşakov, consilier pe probleme internaţionale al Kremlinului, potrivit agenţiei TASS.

Uşakov a precizat că această soluţie trebuie să urmeze "formula convenită la Anchorage", făcând referire la summitul din august 2025 dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul căruia acesta a renunţat să ceară Moscovei un armistiţiu imediat ca prim pas pentru rezolvarea conflictului.

Noi, aşa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesaţi de soluţionarea crizei ucrainene prin metode politico-diplomatice. Dar, până când nu se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua în mod consecvent să atingă obiectivele operaţiunii militare speciale pe câmpul de luptă", a subliniat consilierul Kremlinului.

Ca de obicei, Uşakov a insistat că "forţele armate ruse au iniţiativa strategică", deşi temperaturile scăzute şi zăpada i-au încetinit, de la sfârşitul anului trecut, ofensiva în inima regiunii Donbas.

Rusia insistă ca Ucraina să îşi retragă trupele din cele patru regiuni anexate ilegal în 2022 de Moscova, în special din Donbas, pe care armata rusă nu a reuşit să o cucerească după aproape patru ani de lupte crâncene.

