Cutremur administrativ în Bihor: peste 3.200 de posturi sunt eliminate

Prefectura Bihor a anunţat, miercuri, o scădere de 1.574 de posturi în aparatul de specialitate al primăriilor şi Consiliului Judeţean, precum şi alte 1.646 de posturi din administraţia publică locală a judeţului, măsuri preconizate pentru acest an ca urmare a aplicării OUG nr. 7/2026.

Numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate a primăriilor şi Consiliului Judeţean se va reduce astfel de la 4.274 la 2.700, a informat Prefectura Bihor

Cât priveşte numărul total de posturi din administraţia publică locală din Bihor, care le include şi pe cele alocate pentru poliţia locală, evidenţa populaţiei şi implementarea fondurilor europene, acesta se va reduce de la 5.606 la 3.960.

„Rolul fundamental al prefectului este acela de a fi garantul respectării legii, însă, în contextul actual, această responsabilitate capătă o dimensiune pragmatică: eficientizarea cheltuirii banului public. Am constatat că, la nivelul judeţului Bihor, autorităţile publice locale nu funcţionează în general cu numărul maxim de posturi, implementând de-a lungul ultimilor ani măsuri de eficientizare a cheltuielilor de personal. Procesul de reorganizare administrativă demarat la nivel naţional este o obligaţie legală conform OUG nr. 7/2026, fiind un demers necesar pentru a asigura structuri suple şi funcţionale", a declarat prefectul Marcel Dragoş.

Sursa menţionează că, în perioada 11-17 martie, Prefectura a organizat şedinţe cu reprezentanţii Consiliului Judeţean şi ai celor 101 primării din judeţ pentru a stabili numărul maxim de posturi aferent anului 2026. Autorităţile locale trebuie să adopte hotărârile consiliilor locale în termen de 30 de zile de la comunicarea de către prefect, cu o notă justificativă detaliată privind impactul financiar.

Reducerea numărului de posturi se face prin aplicarea unui procent de 30% la numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2025, numărul populaţiei după domiciliu luată ca referinţă fiind cel de la 1 ianuarie 2024.

Trei primării - Căpâlna, Lazuri de Beiuş şi Petreu - intenţionează să folosească o variantă alternativă la reducerea posturilor ocupate, anume diminuarea cheltuielilor de personal ce trebuie realizată până la data de 31 decembrie 2026.