Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de angajări fictive pentru obținerea de beneficii sociale și credite bancare

Un bărbat de 57 de ani din București este cercetat pentru înșelăciune și fals informatic, după ce ar fi pus la punct o schemă de angajări fictive pentru a obține ilegal beneficii sociale și credite bancare. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1,5 milioane de lei. Miercuri au fost aproape 30 de percheziții în mai multe județe, în acest dosar.

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au efectuat miercuri, 18 martie, 29 de percheziții în mai multe județe, printre care Buzău, București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Vrancea.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2014–2025, suspectul, în calitate de reprezentant al mai multor societăți comerciale, ar fi înregistrat în mod fictiv angajarea unor persoane din diverse zone ale țării. În realitate, acestea nu ar fi desfășurat nicio activitate, nu ar fi primit salarii și nici nu ar fi fost achitate contribuțiile către bugetul de stat.

Scopul ar fi fost ca persoanele respective să poată beneficia de indemnizații de creștere a copilului, pensii, ajutoare de șomaj sau să obțină credite bancare. Pentru a induce în eroare instituțiile, ar fi fost transmise declarații cu date nereale privind contribuțiile sociale și veniturile, dar și documente false care atestau calitatea de salariat.

„Ar fi fost consemnate date nereale privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate. Totodată, ar fi fost eliberate documente false care atestau calitatea de salariat şi veniturile obținute. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 1.500.000 de lei”, au transmis reprezentanții Poliției Române, într-un comunicat.

Cercetările sunt în desfășurare. Anchetatorii urmează să stabilească întreaga activitate infracțională și să ia măsurile legale care se impun.