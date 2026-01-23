Gafă în Administrația Trump. Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus pe lista „Consiliului pentru Pace”

Casa Albă a inclus din greșeală Belgia pe lista statelor care ar urma să participe la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump. Americanii ar fi confundat Belgia cu Belarus, a confirmat o sursă guvernamentală, citată de presa belgiană.

Lista țărilor a fost publicată de Casa Albă chiar înainte de semnarea tratatului „Consiliul Păcii” al președintelui Donald Trump, la Davos, Elveția, unde are loc Forumul Economic Mondial.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot (Les Engagés), a corectat imediat informația pe platforma X. „Belgia NU a semnat Tratatul Consiliului pentru Pace. Anunțul este incorect. Ne dorim un răspuns european comun și coordonat. La fel ca multe alte state europene, avem rezerve față de această propunere.”

Surse guvernamentale afirmă că, de fapt, Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus. Ulterior, NBC News a relatat, citând o sursă anonimă, că Belgia ar fi semnat documentul, dar s-ar fi retras în ultimul moment.

Această informație este ferm respinsă de autoritățile belgiene. „În niciun moment nu ne-am exprimat intenția de a semna acest document”, a transmis cabinetul ministrului Prévot. „Le-am prezentat partenerilor americani motivele pentru care nu putem semna carta în forma sa actuală.”

Mai multe surse confirmă că Belgia a fost într-adevăr invitată să participe la Consiliul Păcii, însă nu poate adera în condițiile actuale.

Inițial, președintele american Donald Trump a prezentat Consiliul Păcii drept o platformă pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, însă conținutul cartei arată că acesta urmărește un mandat mult mai amplu. Cu excepția Ungariei și Bulgariei, niciun stat membru al Uniunii Europene nu a semnat tratatul, notează presa belgiană.