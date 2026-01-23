search
Trump și Putin ar fi convenit asupra transferului Donbasului către Rusia încă din august 2025

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să participe la o rundă de negocieri la Abu Dhabi, axată pe problema teritorială, însă în prezent nu există semnale că Moscova sau Kievul ar fi dispuse să accepte compromisuri, potrivit Reuters. Surse apropiate Kremlinului, citate de prestigioasa publicație, susțin că Trump și Putin ar fi convenit asupra transferului Donbasului către Rusia încă din august 2025.

Trump si Putin, la întâlnirea din Alaska. FORO AFP
Trump si Putin, la întâlnirea din Alaska. FORO AFP

Rusia solicită retragerea completă a forțelor ucrainene din întreg teritoriul Donbasului ca precondiție pentru încheierea războiului, potrivit Reuters, care citează surse oficiale și familiarizate cu procesul de negociere. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că acest subiect va fi discutat în cadrul negocierilor de două zile din capitala Emiratelor Arabe Unite.

Discuțiile din Abu Dhabi vin după întâlnirea din 22 ianuarie dintre Zelenski și președintele american Donald Trump, pe care ambii lideri au descris-o drept „pozitivă”.

Următorul pas este o discuție trilaterală privind modul în care fiecare parte vede soluționarea chestiunii teritoriale.

„Formula Anchorage”, acordul preliminar dintre Trump și Putin

Rusia dorește ca negocierile să se bazeze pe așa-numita „formulă Anchorage”, un aranjament discutat la summitul Trump–Putin din Alaska, în august 2025, potrivit Reuters, care citează o sursă apropiată Kremlinului.

Conform acestei formule, Rusia ar urma să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas, iar în restul teritoriilor, linia frontului ar fi înghețată.

Președintele rus Vladimir Putin ar solicita Ucrainei cedarea a aproximativ 5.000 km pătrați din Donbas, teritoriu aflat în prezent sub controlul Kievului. Zelenski respinge însă ideea de a ceda zone pe care Rusia nu a reușit să le cucerească în aproape patru ani de război.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat pentru Reuters că retragerea forțelor ucrainene din Donbas reprezintă „o condiție esențială”.

Negocieri în format flexibil la Abu Dhabi

Sky News a relatat anterior că la Abu Dhabi au început primele discuții trilaterale de la debutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022.

Surse ale publicației ucrainene Novini.Live, citate de focus.ua, au precizat însă că nu există încă un moment oficial al începerii negocierilor, iar unele delegații desfășoară doar discuții informale.

Consilierul prezidențial ucrainean Dmitro Litvin a explicat că formatul este unul flexibil, cu participarea unor reprezentanți „neformalizați”, ceea ce  înseamnă că nu trebuie interpretat ca o întâlnire politică clasică.

Propuneri privind un posibil armistițiu parțial

Financial Times a relatat că SUA și Ucraina au discutat o propunere de armistițiu parțial: Rusia ar înceta atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, iar Kievul ar opri loviturile asupra rafinăriilor rusești și asupra flotei petroliere „de umbră”.

Potrivit surselor citate este puțin probabil ca Putin să accepte, considerând atacurile asupra infrastructurii ucrainene un instrument de presiune strategică.

De cine este reprezentată Ucraina la negocieri

Zelenski a anunțat anterior că delegația ucraineană va fi formată din: Rustem Umerov – secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare; Kirilo Budanov – șeful Biroului Președintelui; Serghei Kisliția – prim-adjunct al șefului Biroului Președintelui; David Arahamia – liderul grupului parlamentar „Slujitorul Poporului”; generalul Andrii Hnatov – șeful Statului Major al Forțelor Armate, invitat special pentru a asigura expertiza militară.

Rusia

