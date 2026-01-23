Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi au început. Zelenski va fi permanent în legătură cu echipa ucraineană

Rusia a anunțat vineri că va purta discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina la Abu Dhabi, dar a avertizat, după o întâlnire nocturnă de patru ore între preşedintele Vladimir Putin şi emisarii americani, că o pace durabilă nu va fi posibilă până nu vor fi rezolvate problemele teritoriale, potrivit news.ro.

UPDATE Componența echipelor de negocieri

Zelenski a semnat vineri dimineaţă un decret privind componenţa echipei de negociere ucrainene. Delegaţia este condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov și este compusă din liderul grupului parlamentar al partidului "Slujitorul Poporului", David Arahamia, noul şef al administraţiei prezidenţiale Kiril Budanov, şeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, alţi consilieri politici, precum şi responsabili din serviciile de informaţii.

Delegaţia rusă este condusă de amiralul Igor Kostiukov, dar penttru negocieri specifice este prezent la Abu Dhabi și emisarul economic al lui Putin, Kiril Dmitriev.

Statele Unite sunt reprezentate de emisarul special Steve Witkoff şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, care s-au deplasat la Abu Dhabi după o nouă întâlnire la Moscova cu Putin.

UPDATE Discuțiile trilaterale între Rusia, Ucraina și SUA au început, a anunțat Emiratele Arabe Unite

„Discuțiile au început astăzi la Abu Dhabi și sunt programate să continue în următoarele două zile, ca parte a eforturilor în curs de promovare a dialogului și de identificare a soluțiilor politice la criză”, a declarat ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat echipa de negocieri a Ucrainei pentru a discuta strategia înainte de începerea discuțiilor de la Abu Dhabi.

„Am vorbit cu toată lumea, toată lumea a înțeles ce trebuie făcut. Am discutat despre cadrul negocierilor, subiectele și rezultatele dorite. De asemenea, am discutat despre faptul că formatele pot fi diferite. Echipa va lua decizii pe teren și își va ajusta abordarea în funcție de modul în care se va dezvolta dialogul. Deoarece aceasta este prima dată când discuțiile au loc în acest format după mult timp”

Zelenski a declarat că va rămâne în contact permanent cu echipa, în diferite etape ale discuțiilor. De asemenea, a spus că va ține presa la curent cu progresul discuțiilor.

Știrea inițială

Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat reporterilor că discuţiile de la Kremlin, care au început puţin înainte de miezul nopţii şi au durat aproximativ patru ore, au fost „substanţiale, constructive şi foarte sincere”.

El a anunțat că amiralul rus Igor Kostiukov va conduce echipa Moscovei la negocierile tripartite de la Abu Dhabi, o formulă în premieră, în timp ce trimisul pentru investiţii Kirill Dmitriev se va întâlni separat pentru a discuta probleme economice cu Steve Witkoff, trimisul preşedintelui Donald Trump.

Prezentând următorii paşi, Ushakov s-a abţinut să salute vreo realizare majoră, notează Reuters.

„Cel mai important lucru este că, în timpul acestor discuţii între preşedintele nostru şi americani, s-a reiterat faptul că, fără rezolvarea problemei teritoriale conform formulei convenite la Anchorage, nu există nicio speranţă de a se ajunge la o soluţie pe termen lung”, a spus el, referindu-se la summitul Trump-Putin de anul trecut din Alaska.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat la rândul său, vineri, condiția Moscovei ca Ucraina să-şi retragă trupele din Donbas. Delegaţia rusă pentru negocierile trilaterale de la Abu Dhabi va avea exclusiv o componenţă militară, a precizat Peskov.

BBC a schițat o cronologie a discuţiilor recente menite să ducă la încheierea războiului din Ucraina:

Riad, martie 2025

Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui armistiţiu naval în Marea Neagră în cadrul unor acorduri separate cu SUA, după trei zile de discuţii în Arabia Saudită.

Istanbul, mai 2025

Delegaţiile din Ucraina şi Rusia au convenit să schimbe câte 1.000 de prizonieri de război fiecare, după ce au purtat primele discuţii faţă în faţă de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Anchorage, august 2025

La prima întâlnire faţă în faţă pe care au avut-o din 2018, Donald Trump şi Vladimir Putin s-au strâns mâna în Alaska, deşi s-au înregistrat puţine progrese în direcţia păcii.

În declaraţiile făcute reporterilor după discuţii, Putin a afirmat că s-a ajuns la un „acord” nespecificat, dar a subliniat că trebuie eliminate „cauzele profunde” ale conflictului înainte de a se putea ajunge la pace.

Geneva, noiembrie 2025

Negociatorii americani şi ucraineni s-au întâlnit în Elveţia pentru discuţii pe marginea unui plan de pace în 28 de puncte susţinut de SUA.

După ce proiectul iniţial a fost criticat de aliații Ucrainei și nu numai ca fiind prea favorabil Kremlinului, a fost elaborat un cadru de pace actualizat. Acesta include „semnale că echipa preşedintelui (Donald) Trump ne ascultă”, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova, decembrie 2025

Kremlinul a declarat că discuţiile de cinci ore dintre Putin şi principalul negociator al lui Trump, Steve Witkoff, nu au dus la niciun progres, deoarece unele părţi ale noului plan de pace rămâneau inacceptabile pentru Moscova, inclusiv cele referitoare la teritorii.

Berlin, decembrie 2025

O întâlnire între oficialii europeni şi o delegaţie de la Kiev a dus la oferirea de către SUA a unor garanţii de securitate similare celor ale NATO, în timp ce Zelenski a semnalat pentru prima dată că ar putea face „compromisuri” în ceea ce priveşte ambiţiile de aderare la NATO în schimbul unor garanţii solide.

Miami, decembrie 2025

Cu puţin înainte de Crăciun, trimişii SUA şi Ucrainei s-au concentrat pe alinierea poziţiilor cu privire la un plan în 20 de puncte susţinut de SUA, în timp ce oficialii americani s-au întâlnit şi cu trimisul rus Kirill Dmitriev.

Mar-a-Lago, decembrie 2025

Zelenski şi Trump s-au întâlnit la staţiunea preşedintelui din Florida, unde liderul ucrainean a declarat că discuţiile pe marginea planului de pace revizuit sunt „aproape 95%” finalizate.

Davos, ianuarie 2026

Zelenski a anunțat că negocierile de pace au ajuns „la ultima etapă” după ce s-a întâlnit cu Trump în marja Forumului Economic Mondial, unde a afirmat că cei doi au ajuns la un acord privind garanţiile de securitate postbelice, care urmează doar să fie semnat.

Zelenski s-a arătat convins că punctul focal al reuniunii trilaterale va fi împărţirea Donbasului, unde ucrainenii încă controlează mai mult de o cincime din regiunea Doneţk.

"Toţi vorbim despre o chestiune care este cea mai dificilă şi încă nu este rezolvată. Cred că în întâlnirile trilaterale părţile ar putea să îşi prezinte reciproc propunerile. Totul se învârte în jurul teritoriului", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă organizată după intervenţia sa la Forumul Economic de la Davos.

Putin a încercat să câştige sprijinul lui Trump abordând cu emisarii preşedintelui american subiectul Groenlandei şi cel al Consiliului pentru Pace, aspecte în care poziţia rusă diferă diametral de cea europeană şi ucraineană.

Zelenski a respins propunerea după invitaţia adresată lui Putin, în timp ce europenii as-au întrebat asupra repercusiunilor acestei structuri asupra dreptului internaţional şi a ONU.

De fapt, Putin și-a exprimat dorința sale de a transfera Consiliului pentru Pace un miliard de dolari în active ruseşti îngheţate pe teritoriul american din cauza războiului din Ucraina. Această temă a fost deja abordată de şeful Kremlinului joi, la Moscova, cu liderul palestinian Mahmud Abbas.

De asemenea, Putin le-a propus lui Witkoff şi Kushner ca restul activelor ruseşti din SUA, care se ridică la aproximativ cinci miliarde de dolari, să fie folosite ca despăgubire pentru reconstrucţia teritoriilor ucrainene devastate de acţiunile militare din ultimii patru ani, desigur, "după semnarea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina".

Este prima dată când Moscova se arată dispusă să ofere despăgubiri Kievului, deşi această sumă pare absolut insuficientă, dat fiind că marea majoritate a activelor ruseşti îngheţate, peste 234 de miliarde de dolari, se află în Europa.