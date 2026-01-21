search
Rusia a crescut semnificativ numărul rachetelor balistice lansate împotriva Ucrainei. Costul uriaș al contracarării lor, dezvăluit de Zelenski

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a lansat în ultimele atacuri asupra Ucrainei un număr semnificativ mai mare de rachete balistice împotriva cărora singura opțiune viabilă sunt rachetele Patriot din SUA, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina a primit recent mai multe rachete de la aliați, dar atacurile rusești masive pe timp de timp sunt extrem de costisitoare pentru Ucraina și pun  presiune puternică asupra capacităților de apărare.

Întuneric la Kiev după un atac la scară largă al Rusiei FOTO EPA-EFE
Întuneric la Kiev după un atac la scară largă al Rusiei FOTO EPA-EFE

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care Rusia a efectuat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de 20 ianuarie, lansând 34 de rachete - dintre care 18 balistice - și 339 de drone.

Forțele ruse au lansat rachete antinavă Zircon, rachete balistice Iskander-M și S-300, alături de rachete de croazieră Kh-101. Apărarea aeriană a Ucrainei interceptat 342 de rachete și drone.

Marea majoritate a acestora au lovit Kievul și regiunea înconjurătoare, avariind infrastructura energetică și lăsând mii de locuințe fără încălzire, electricitate și apă.

Atacul rusesc din 20 ianuarie a costat Ucraina rachete pentru sistemele sale de apărare aeriană în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro (88 de milioane de dolari), potrivit lui Zelenski.

Sprijinul SUA și al aliaților este esențial pentru ca Ucraina să reziste

„(Ucraina) are nevoie de mai multe rachete, de mai multe sisteme de apărare aeriană. Contra rachetelor balistice, în afară de PAC-3 - rachetele pentru sistemele Patriot - nimic altceva nu funcționează”, a spus el, subliniind că siguranța ucrainenilor în această iarnă depinde în mare măsură de sprijinul coordonat din partea Europei și a Statelor Unite

„Cheia este în mâinile Statelor Unite ale Americii. De aceea este foarte important ca livrările să vină la timp, ca inițiativa PURL să funcționeze și ca partenerii să ne ajute să achiziționăm rachetele relevante”, a spus el.

Inițiativa „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL) este un mecanism condus de SUA care permite Ucrainei și partenerilor săi să finanțeze în comun și să accelereze achiziționarea de arme și muniții critice fabricate în SUA, inclusiv sisteme de apărare aeriană și rachete Patriot.

Rusia și-a mărit producția de rachete

Rusia continuă să-și sporească producția de rachete după ce a primit componente de la producători privați și țări aliate, în timp a intensificat și atacurile cu drone Shahed.

„Căutăm instrumente și vom contracara în cele din urmă (amenințarea reprezentată de) dronele de tip Shahed”, a spus Zelenski. „Altminteri, nu există nicio modalitate de a supraviețui.”

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimele luni, provocând pene prelungite de curent în toată țara. Autoritățile ucrainene au declarat stare de urgență, în timp ce populația se confruntă cu lipsa încălzirii în locuințe la temperaturi negative.

Pe lângă sprijinul pentru apărarea aeriană, partenerii Ucrainei continuă să furnizeze Kievului ajutor de urgență, destinat atât remedierii infrastructurii energetice, cât și atenuării efectelor umanitare ale crizei energetice.

Regatul Unit a alocat 20 de milioane de lire sterline (26,8 milioane de dolari) din finanțarea accelerată pentru „sprijinirea infrastructurii energetice” pe 16 ianuarie, în timp ce Italia a început livrarea de boilere industriale în valoare 1,85 milioane de euro (2,15 milioane de dolari) în zonele cele mai afectate, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha .

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că, din octombrie 2025, forțele ruse au vizat 11 centrale hidroelectrice, 45 de centrale mari de cogenerare, 49 de centrale termice și 151 de substații electrice din întreaga țară.

Cele mai afectate au fost Kiev și regiunea înconjurătoare, dar și regiunile Harkov, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumi, Mikolaiv și Cernihiv.

