Vineri, 16 Ianuarie 2026
Școlile din Kiev se închid până în februarie. Atacurile rusești asupra infrastructurii au provocat o criză energetică

Război în Ucraina
Publicat:

Toate școlile din Kiev, capitala Ucrainei, vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie 2026, pe fondul crizei energetice generate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii, a anunțat vineri primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Toate școlile din Kiev vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie. FOTO: X/@victoriaslog
„Începând cu 19 ianuarie, școlile din capitală vor fi închise până la 1 februarie”, a scris Kliciko pe contul său de Telegram. Bombardamentele au provocat întreruperi masive în alimentarea cu energie electrică și agent termic, afectând grav funcționarea instituțiilor publice, transmite AFP și Agerpres.

Administrația municipală a anunțat totodată noi măsuri de economisire a electricității: iluminatul stradal va funcționa la doar 20% din capacitate, iar iluminatul decorativ va fi complet oprit.

Cursurile fuseseră reluate pe 12 ianuarie, după vacanța de iarnă, atât cu prezență fizică, cât și online. Situația s-a deteriorat însă rapid după atacurile rusești din 9 ianuarie asupra sistemului energetic, care au provocat unele dintre cele mai grave pene de curent și întreruperi ale încălzirii de la începutul invaziei din februarie 2022.

Președintele Volodimir Zelenski a decretat stare de urgență în sectorul energetic, în contextul în care, pe ger și temperaturi extrem de scăzute, aproximativ jumătate dintre imobilele din Kiev – circa 6.000 de clădiri – au rămas atunci fără căldură.

Potrivit primarului, situația rămâne critică, iar vineri aproximativ 100 de blocuri nu beneficiau de încălzire, în timp ce echipele de intervenție continuă lucrările de reparații.

