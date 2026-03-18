Criză în Golful Persic: NATO caută soluții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, blocată de Iran

Aliații din cadrul NATO analizează opțiunile pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, o rută strategică esențială pentru comerțul global, blocată de Iran în urma loviturilor americano-israeliene. Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, aflat într-o vizită în Norvegia.

Potrivit lui Mark Rutte, statele membre sunt unite în dorința de a relua traficul comercial prin strâmtoare și lucrează împreună pentru a găsi o soluție eficientă.

„Suntem cu toţii de acord, bineînţeles, că trebuie reluat comerţul şi strâmtoarea trebuie redeschisă. Şi ceea ce ştiu este că aliaţii lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, le-a declarat acesta jurnaliștilor, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO se află în nordul Norvegiei, unde participă la exercițiul militar Cold Response.

Rută vitală pentru energie, acum paralizată

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii: înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din petrolul global și din gazul natural lichefiat (GNL) tranzitau această zonă.

Blocarea aproape totală a traficului a dus, în ultimele două săptămâni, la o creștere semnificativă a prețului petrolului pe piețele internaționale, alimentând temerile privind o criză energetică.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri refuzul unor aliați importanți, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini eforturile Washingtonului pentru redeschiderea acestei rute strategice.

Luni, liderul de la Casa Albă a cerut sprijinul marilor puteri pentru garantarea securității în zonă. O zi mai târziu, el a calificat refuzul unor state NATO drept „o greșeală cu adevărat prostească” și a susținut că, în final, ajutorul acestora nu a mai fost necesar.

Lovituri militare în apropierea strâmtorii

În paralel, armata americană a desfășurat atacuri asupra unor situri iraniene de rachete din apropierea strâmtorii Ormuz, folosind bombe antibuncăr. Aceste acțiuni vin pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și contribuie la blocajul actual al uneia dintre cele mai importante rute comerciale din lume.