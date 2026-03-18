Alertă: Iranul cere evacuarea porturilor și instalațiilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar și EAU. „O mare amenințare la adresa securității energetice”

Alertă maximă în Golful Persic. Iranul a emis miercuri, un avertisment de urgență prin care solicită evacuarea instalațiilor petrochimice și a porturilor strategice din statele din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU).

Conform relatărilor internaționale, avertismentul iranian vine pe fondul intensificării ostilităților după loviturile americane asupra principalului centru petrolier iranian de pe Insula Kharg, potrivit ndtv.

Autoritățile iraniene au cerut evacuarea imediată a populației și a lucrătorilor din jurul unor instalații petroliere și portuare critice din EAU, argumentând că acestea ar putea fi vizate ca răspuns la atacurile americane.

Agențiile de presă străine notează că Jebel Ali (Dubai), Khalifa (Abu Dhabi) și Fujairah sunt printre principalele locații semnalate ca zone de risc.

Iran a sugerat că facilitățile civile și petrochimice ar fi folosite de forțe americane sau ar fi implicate în operațiuni militare, ceea ce, în opinia oficialilor de la Teheran, le transformă în „ținte legitime” în cazul unor posibile atacuri.

În urma acestor avertismente, unele operațiuni petroliere din zonă au fost deja suspendate temporar, inclusiv încărcarea de țiței în portul Fujairah după un incident cu un vehicul aerian neidentificat care a dus la un incendiu, potrivit unor surse industriei energetice.

Reacția Qatarului: „O mare amenințare la adresa securității energetice globale”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a transmis un avertisment ferm, în care susține că „lovirea infrastructurii energetice reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale”.

„Atacul asupra instalațiilor legate de câmpul de gaze din sudul Pars, în Iran, din partea Israelului, este un pas periculos și iresponsabil în contextul escaladării militare actuale din regiune. Lovirea infrastructurii energetice reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale, a locuitorilor din zonă și a mediului înconjurător. Facem apel către toate părțile să dea dovadă de reținere, să respecte dreptul internațional și să acționeze pentru reducerea escaladării într-un mod care să asigure securitatea și stabilitatea regiunii”, a transmis oficialul.

Deși avertismentul iranian a vizat în mod public în principal EAU, tensiunile și activitatea militară au afectat direct și alte state din Golf.

În Arabia Saudită, cel mai mare complex rafinar a fost vizat de drone, determinând oprirea preventivă a operării, iar în Qatar producția de gaze naturale a fost suspendată după atacurile asupra instalațiilor petroliere și complexului Ras Laffan, afectând exporturile de LNG (gaz natural lichefiat) la nivel mondial.

Avertismentul iranian are loc pe fondul unei crize militare extinse care a perturbat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aproximativ 20% din petrolul și gazul natural la nivel global, și a dus la creșterea prețurilor la energie.

Iranul a continuat atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a țărilor din Golf, iar guvernele din regiune au ridicat nivelul de alertă și au interceptat sute de proiectile.