search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă: Iranul cere evacuarea porturilor și instalațiilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar și EAU. „O mare amenințare la adresa securității energetice”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Alertă maximă în Golful Persic. Iranul a emis miercuri, un avertisment de urgență prin care solicită evacuarea instalațiilor petrochimice și a porturilor strategice din statele din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU).

Atac iranian în Dubai foto: X

Conform relatărilor internaționale, avertismentul iranian vine pe fondul intensificării ostilităților după loviturile americane asupra principalului centru petrolier iranian de pe Insula Kharg, potrivit ndtv.

Autoritățile iraniene au cerut evacuarea imediată a populației și a lucrătorilor din jurul unor instalații petroliere și portuare critice din EAU, argumentând că acestea ar putea fi vizate ca răspuns la atacurile americane.

Agențiile de presă străine notează că Jebel Ali (Dubai), Khalifa (Abu Dhabi) și Fujairah sunt printre principalele locații semnalate ca zone de risc.

Iran a sugerat că facilitățile civile și petrochimice ar fi folosite de forțe americane sau ar fi implicate în operațiuni militare, ceea ce, în opinia oficialilor de la Teheran, le transformă în „ținte legitime” în cazul unor posibile atacuri.

În urma acestor avertismente, unele operațiuni petroliere din zonă au fost deja suspendate temporar, inclusiv încărcarea de țiței în portul Fujairah după un incident cu un vehicul aerian neidentificat care a dus la un incendiu, potrivit unor surse industriei energetice.

Reacția Qatarului: „O mare amenințare la adresa securității energetice globale”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a transmis un avertisment ferm, în care susține că „lovirea infrastructurii energetice reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale”.

„Atacul asupra instalațiilor legate de câmpul de gaze din sudul Pars, în Iran, din partea Israelului, este un pas periculos și iresponsabil în contextul escaladării militare actuale din regiune. Lovirea infrastructurii energetice reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale, a locuitorilor din zonă și a mediului înconjurător. Facem apel către toate părțile să dea dovadă de reținere, să respecte dreptul internațional și să acționeze pentru reducerea escaladării într-un mod care să asigure securitatea și stabilitatea regiunii”, a transmis oficialul.

Deși avertismentul iranian a vizat în mod public în principal EAU, tensiunile și activitatea militară au afectat direct și alte state din Golf.

În Arabia Saudită, cel mai mare complex rafinar a fost vizat de drone, determinând oprirea preventivă a operării, iar în Qatar producția de gaze naturale a fost suspendată după atacurile asupra instalațiilor petroliere și complexului Ras Laffan, afectând exporturile de LNG (gaz natural lichefiat) la nivel mondial.

Avertismentul iranian are loc pe fondul unei crize militare extinse care a perturbat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aproximativ 20% din petrolul și gazul natural la nivel global, și a dus la creșterea prețurilor la energie.

Iranul a continuat atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a țărilor din Golf, iar guvernele din regiune au ridicat nivelul de alertă și au interceptat sute de proiectile.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?