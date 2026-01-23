Pașii finali spre pacea în Ucraina se mută în deșert. Semnalele înainte de negocierile trilaterale de la Abu Dhabi

În timp ce avioanele au decolat din înzăpezitul Davos, ducându-l pe liderul american înapoi acasă și pe negociatori de top în căldura deșertului din Abu Dhabi – cu escală la miezul nopții la Moscova – înalți oficiali occidentali semnalează că următoarele 48 de ore ar putea fi decisive pentru ca cel mai sângeros război european din ultimele generații să fie adus din noroiul tranșeelor la masa negocierilor, scrie Kyiv Post.

„De la invazie încoace, nu am fost mai aproape de un proces structurat tripartit decât acum”, a declarat joi seară pentru Kyiv Post un diplomat european de rang înalt, bine informat despre discuții. „Este fragil, dar este real.”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vestea cu o nonșalanță calculată în marja Forumului Economic Mondial.de la Davos „Cred că va fi prima întâlnire trilaterală din Emirate. Va fi mâine și poimâine”, a declarat Zelenski joi, confirmând că Ucraina, Rusia și SUA se pregătesc să se întâlnească în Emiratele Arabe Unite.

Alegerea orașului Abu Dhabi este de manual în materie de neutralitate geopolitică. Departe de sălile aurite ale Bruxelles-ului sau de ruinele de pe frontul Donbasului, Emiratele Arabe Unite și-au creat rolul de spațiu în care adversarii pot sta în aceeași cameră fără a se confrunta imediat cu perspectiva capitulării.

Prezentarea lui Zelenski a fost de un realism dur: ambele părți sunt încolțite.

„Rusia trebuie să fie pregătită pentru compromisuri – nu doar Ucraina”, a spus el, menționând că atât Kievul, cât și Moscova se află într-o „situație dificilă” la aproape patru ani de la începutul conflictului.

Dansul de la Davos: Trump și Zelenski, partea a II-a

Formatul trilateral vine în urma ultimei întâlniri față în față între Zelenski și Donald Trump - a doua lor întâlnire din decembrie, la Mar-a-Lago.

De data aceasta, întâlnirea a avut loc la Davos, ambii șefi de stat adoptând un ton prudent, dar optimist.

„Foarte bună”, a declarat Trump reporterilor, care a avertizat totuși că negocierile rămân un „proces continuu”.

Zelenski s-a exprimat în termeni similari, dar a avertizat asupra faptului că urmează ultimul obstacol, dar și cel mai greu dintre toate.. „Acesta este ultimul kilometru, care este dificil”, a spus el. „În timpul dialogului cu oricare președinte, trebuie să apăr interesele țării mele. De aceea există dialogul – poate că nu este simplu, dar astăzi a fost pozitiv.”

În privat, oficialii occidentali spun că chimia contează mai mult decât cuvintele.

„Trump consideră că influența personală este avantajul său”, a declarat un diplomat european de rang înalt, informat despre întâlnirea de joi. „Dacă acest lucru se va traduce în concesii din partea Moscovei, este o întrebare deschisă.”

O realitate dură a câmpului de luptă

În drum spre Washington, la bordul avionului Air Force One, Trump și-a prezentat calculele într-un schimb de replici sincer cu reporterii, în stilul său caracteristic.

Încheierea războiului, a spus el, ar fi ceva „frumos”. El a reiterat ideea că Statele Unite „fac bani” din conflict – o lovitură sub centură la adresa administrației Biden, pe care a acuzat-o că a cheltuit „350 de miliarde de dolari în mod stupid”.

Însă el a menționat și o altă fațetă a războiului. „Este vorba despre 25.000 până la 30.000 de soldați pe lună... care sunt uciși”, a spus Trump. „Fac asta pentru a salva vieți. În primul rând. În al doilea rând, pentru Europa.”

Când a fost presat în privința concesiilor, Trump a prezis o schimbare a status quo-ului. „În acest stadiu, va face concesii. Toată lumea face concesii pentru a-l termina . Europa va face parte din asta – trebuie să facă parte din asta.”

El a prezentat războiul mai degrabă ca pe o problemă logistică decât ca pe un conflict ideologic.. „Ai limite, ai străzi, ai râuri... Unde se termină?”, a spus Trump. „Sunt frontiere.”

Miezul nopții la Moscova: a șaptea vizită a lui Witkoff

În timp ce Davos zumzăia de discuții despre Groenlanda și inacțiunea europeană, adevărata acțiune s-a mutat spre est.

Joi seară, camerele de filmat l-au surprins pe Vladimir Putin salutându-i pe emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kremlin.

Întâlnirea, la care a participat și consilierul principal al Casei Albe, Josh Gruenbaum, s-a prelungit cu mai mult de două ore după miezul nopții.

Presa rusă a relatat că atmosfera a fost „cordială”.

Decorul era și el familiar: a marcat o nouă vizită, a șaptea a lui Witkoff față în față cu Putin de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Mai devreme la Davos, Witkoff părea optimist. „Cred că am redus totul la o singură problemă”, a spus el. „Am discutat despre variante ale acelei probleme, ceea ce înseamnă că este rezolvabilă.”

Următoarea oprire este Abu Dhabi, unde „grupurile de lucru” vor aborda problemele „interpersonale” și ceea ce Witkoff numește „prosperitate”.

„Întâlnirea de la Kremlin a avut ca scop testarea limitelor lui Putin”, a declarat un oficial occidental. „Abu Dhabi va testa limitele tuturor.”

Ultimul kilometru

Miza merge dincolo de un armistițiu.

La Davos, Witkoff a dezvăluit o propunere susținută de Trump pentru o zonă economică fără taxe vamale în estul Ucrainei - o mișcare menită să atragă investiții occidentale în regiunile devastate odată ce armele vir amuți.

„Nu poți construi zone de liber schimb pe teritorii contestate”, a remarcat sec un oficial UE. „Mai întâi ai nevoie de frontiere care să nu se mai miște.”

Pe măsură ce delegațiile se îndreaptă spre Emirate, optimismul prudent de la Davos se confruntă cu primul său test de stres real.

Trump a insistat că parametrii sunt deja cunoscuți, menționând că Zelenski l-a mișcat când a vorbit de faptul că ucrainenii tremură în case.

„Nu se poate trăi așa”, a spus Trump.

În deșert, în acest weekend, sub candelabre, departe de liniile înghețate ale frontului, trei adversari vor încerca ceva ce nu au mai reușit de aproape patru ani: să stea împreună suficient de mult timp pentru a-și da seama în ce măsură pacea este în sfârșit negociabilă.