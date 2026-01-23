search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pașii finali spre pacea în Ucraina se mută în deșert. Semnalele înainte de negocierile trilaterale de la Abu Dhabi

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În timp ce avioanele au decolat din înzăpezitul Davos, ducându-l pe liderul american înapoi acasă și pe negociatori de top în căldura deșertului din Abu Dhabi – cu escală la miezul nopții la Moscova – înalți oficiali occidentali semnalează că următoarele 48 de ore ar putea fi decisive pentru ca cel mai sângeros război european din ultimele generații să fie adus din noroiul tranșeelor la masa negocierilor, scrie Kyiv Post.

image

„De la invazie încoace, nu am fost mai aproape de un proces structurat tripartit decât acum”, a declarat joi seară pentru Kyiv Post un diplomat european de rang înalt, bine informat despre discuții. „Este fragil, dar este real.”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vestea cu o nonșalanță calculată în marja Forumului Economic Mondial.de la Davos „Cred că va fi prima întâlnire trilaterală din Emirate. Va fi mâine și poimâine”, a declarat Zelenski joi, confirmând că Ucraina, Rusia și SUA se pregătesc să se întâlnească în Emiratele Arabe Unite.

Alegerea orașului Abu Dhabi este de manual în materie de neutralitate geopolitică. Departe de sălile aurite ale Bruxelles-ului sau de ruinele de pe frontul Donbasului, Emiratele Arabe Unite și-au creat rolul de spațiu în care adversarii pot sta în aceeași cameră fără a se confrunta imediat cu perspectiva capitulării.

Prezentarea lui Zelenski a fost de un realism dur: ambele părți sunt încolțite.

„Rusia trebuie să fie pregătită pentru compromisuri – nu doar Ucraina”, a spus el, menționând că atât Kievul, cât și Moscova se află într-o „situație dificilă” la aproape patru ani de la începutul conflictului.

Dansul de la Davos: Trump și Zelenski, partea a II-a

Formatul trilateral vine în urma ultimei întâlniri față în față între Zelenski și Donald Trump - a doua lor întâlnire din decembrie, la Mar-a-Lago.

De data aceasta, întâlnirea a avut loc la Davos, ambii șefi de stat adoptând un ton prudent, dar optimist.

„Foarte bună”, a declarat Trump reporterilor, care a avertizat totuși că negocierile rămân un „proces continuu”.

Zelenski s-a exprimat în termeni similari, dar a avertizat asupra faptului că urmează ultimul obstacol, dar și cel mai greu dintre toate.. „Acesta este ultimul kilometru, care este dificil”, a spus el. „În timpul dialogului cu oricare președinte, trebuie să apăr interesele țării mele. De aceea există dialogul – poate că nu este simplu, dar astăzi a fost pozitiv.”

În privat, oficialii occidentali spun că chimia contează mai mult decât cuvintele.

„Trump consideră că influența personală este avantajul său”, a declarat un diplomat european de rang înalt, informat despre întâlnirea de joi. „Dacă acest lucru se va traduce în concesii din partea Moscovei, este o întrebare deschisă.”

O realitate dură a câmpului de luptă

În drum spre Washington, la bordul avionului Air Force One, Trump și-a prezentat calculele într-un schimb de replici sincer cu reporterii, în stilul său caracteristic.

Încheierea războiului, a spus el, ar fi ceva „frumos”. El a reiterat ideea că Statele Unite „fac bani” din conflict – o lovitură sub centură la adresa administrației Biden, pe care a acuzat-o că a cheltuit „350 de miliarde de dolari în mod stupid”.

Însă el a menționat și o altă fațetă a războiului. „Este vorba despre 25.000 până la 30.000 de soldați pe lună... care sunt uciși”, a spus Trump. „Fac asta pentru a salva vieți. În primul rând. În al doilea rând, pentru Europa.”

Când a fost presat în privința concesiilor, Trump a prezis o schimbare a status quo-ului. „În acest stadiu, va face concesii. Toată lumea face concesii pentru a-l termina . Europa va face parte din asta – trebuie să facă parte din asta.”

El a prezentat războiul mai degrabă ca pe o problemă logistică decât ca pe un conflict ideologic.. „Ai limite, ai străzi, ai râuri... Unde se termină?”, a spus Trump. „Sunt frontiere.”

Miezul nopții la Moscova: a șaptea vizită a lui Witkoff

În timp ce Davos zumzăia de discuții despre Groenlanda și inacțiunea europeană, adevărata acțiune s-a mutat spre est.

Joi seară, camerele de filmat l-au surprins pe Vladimir Putin salutându-i pe emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kremlin.

Întâlnirea, la care a participat și consilierul principal al Casei Albe, Josh Gruenbaum, s-a prelungit cu mai mult de două ore după miezul nopții.

Presa rusă a relatat că atmosfera a fost „cordială”.

Decorul era și el familiar: a marcat o nouă vizită, a șaptea a lui  Witkoff  față în față cu Putin de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Mai devreme la Davos, Witkoff părea optimist. „Cred că am redus totul la o singură problemă”, a spus el. „Am discutat despre variante ale acelei probleme, ceea ce înseamnă că este rezolvabilă.”

Următoarea oprire este Abu Dhabi, unde „grupurile de lucru” vor aborda problemele „interpersonale” și ceea ce Witkoff numește „prosperitate”.

„Întâlnirea de la Kremlin a avut ca scop testarea limitelor lui Putin”, a declarat un oficial occidental. „Abu Dhabi va testa limitele tuturor.”

Ultimul kilometru

Miza merge dincolo de un armistițiu.

La Davos, Witkoff a dezvăluit o propunere susținută de Trump pentru o zonă economică fără taxe vamale în estul Ucrainei - o mișcare menită să atragă investiții occidentale în regiunile devastate odată ce armele vir amuți.

„Nu poți construi zone de liber schimb pe teritorii contestate”, a remarcat sec un oficial UE. „Mai întâi ai nevoie de frontiere care să nu se mai miște.”

Pe măsură ce delegațiile se îndreaptă spre Emirate, optimismul prudent de la Davos se confruntă cu primul său test de stres real.

Trump a insistat că parametrii sunt deja cunoscuți, menționând că Zelenski l-a mișcat când a vorbit de faptul că ucrainenii tremură în case.

„Nu se poate trăi așa”, a spus Trump.

În deșert, în acest weekend, sub candelabre, departe de liniile înghețate ale frontului, trei adversari vor încerca ceva ce nu au mai reușit de aproape patru ani: să stea împreună suficient de mult timp pentru a-și da seama în ce măsură pacea este în sfârșit negociabilă.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Diferenţa dintre expat şi imigrant. Mulţi fac confuzie între termeni
playtech.ro
image
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Accesarea aplicației iHidro, afectată
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!