Video „Cine a gândit că este potrivit acum?”. Val de critici în Ucraina după lansarea unui cântec despre „lipsa luminii”. Reacția artistei

Un fragment muzical interpretat de celebra artistă ucraineană Tina Karol a provocat un val de critici și ironii pe rețelele sociale. Cântăreața și-a prezentat public scuze, explicând că intenția ei a fost să transmită un mesaj de unitate și speranță, nu să minimalizeze dificultățile reale ale populației.

Un fragment dintr-un cântec interpretat de Tina Karol a declanșat un val de reacții negative în Ucraina. Piesa vorbește despre „lipsa luminii” și a căldurii, în contextul bombardamentelor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Deși scopul declarat al artistei a fost să transmită un mesaj de solidaritate, publicul a perceput tonul ca fiind nepotrivit, chiar ironic.

Acest incident contrastează cu numeroasele cântece cu mesaj de unitate lansate după 2022, care au fost primite pozitiv și susținute de public, și reflectă cât de sensibil a devenit spațiul public în jurul vieții cotidiene în timpul războiului.

Tina Karol este cunoscută pentru sprijinul constant față de armata ucraineană și pentru poziția sa ferm pro-Ucraina în conflictul cu Rusia.

Versurile controversate, traduse în română

Clipul publicat pe platformele artistei o arată pe Tina Karol într-o cameră semi-întunecată, ținând o cană de ceai și interpretând următoarele versuri:

„Nu avem lumină, dar avem căldură

Nu avem căldură, dar avem bunătate

Nu avem apă, dar ne avem unul pe altul

Dragul meu, draga mea, suntem împreună, suntem o familie

Nu avem lumină, dar avem căldură

Și vom învinge orice rău

Pentru că ne iubim unul pe altul

Te iubesc, tu mă iubești, și asta e tot

Și asta e tot”.

Sursa video: TikTok/ @tinakarol

Critici dure din partea publicului

Unii internauți au considerat mesajul cântecului ca o batjocură la adresa realității dure cu care se confruntă ucrainenii: lipsa curentului, a apei și a căldurii, potrivit Telegraf.ua. Printre comentariile apărute se numără: „Nu avem curent deloc… dar cel puțin avem cântece ca ăsta ca să ne râdem”. „Cum să încălzești copilul când suntem în frig 6 ore pe zi și tu ne cânți despre bunătate?” „Cine a gândit că acest text ar fi potrivit acum? E ca un meme prost”.

Alții au adăugat: „Nu avem lumină pentru că deputații au furat banii. Nu avem apă și nu putem folosi toaleta, dar cât timp suntem distrași de astfel de «cântăreți», ne dăm seama că nu e totul”. „A trebuit să sting lumina din cameră ca să pot filma clipul”. „Nu avem lumină, nu avem căldură, nu avem nici măcar cu ce să încălzim mâncarea. Dormim chiar și îmbrăcați cu gecile, iar în casă sunt +5 grade”.

Tina Karol: „Vă rog să mă iertați”

Într-un mesaj video publicat pe Instagram și Telegram, artista a recunoscut că nu a anticipat amploarea criticilor și a explicat că scopul piesei a fost de a transmite unitate și sprijin reciproc: „Am vrut să unesc pe toți cu un fragment al acestei compoziții, dar iată că i-am unit pe toți împotriva mea. A ieșit un fel de meme. Nimic, vă rog să mă iertați, deși acesta e un meme dureros pentru mine”, a spus ea.

Sursa video: TikTok/ @tinakarol

Karol a subliniat că piesa nu este nouă, ci o reinterpretare a unui cântec mai vechi, scris în 2023 de Danylo Horodetskyi, și a respins orice acuzație că ar fi fost realizată la comandă politică sau ca propagandă, potrivit publicației ucrainene 24tv. „Nu este o comandă de la autorități, nu este un ghid de propagandă. Eu nu îndeplinesc niciun fel de comenzi… Am vrut să cânt despre faptul că nu avem nimic, dar ne avem unul pe altul în aceste vremuri grele”.

Cântăreața a mai precizat că și ea se confruntă cu pene de curent, având un generator personal, și că mesajul cântecului este despre căldura umană, speranță și sprijin reciproc, nu despre minimalizarea greutăților reale.

Situația dificilă din Ucraina

În aceste zile, Ucraina traversează o criză energetică majoră, cauzată de bombardamentele rusești. Temperaturile scad până la -20 de grade noaptea, iar peste 80% din capitala Kiev este fără curent, ceea ce înseamnă că aproximativ 2,4 milioane de oameni stau în frig din cei circa 3 milioane de locuitori.