Video Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul

Trei cetățeni români au fost victimele unei agresiuni extrem de violente comise de trapperul Mouhib Zaccaria, cunoscut sub numele de scenă Baby Gang, și anturajul său, în provincia Lecco, din Italia. Artistul bătăuș a fost arestat.

Cei trei români s-au oprit să vorbească pe stradă, în fața casei artistului, și au fost înconjurați și bătuți de Zaccaria și cinci complici. Atacul a avut loc în seara de 15 iunie 2025, potrivit en.ilsole.

Potrivit anchetatorilor, rapperul și cei cinci făceau parte cu toții din „anturajul infracțional al cântărețului” și sunt cercetați pentru complicitate și în diverse calități pentru posesia, vânzarea și portul ilegal de arme comune și de război, precum și pentru jaf și vătămări corporale agravante, comise în mod coordonat împotriva celor trei români.

Noua arestare vine la doar câteva zile după ce, pe 4 martie, tânărul de 24 de ani fusese condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru primirea de bunuri furate și posesia unui pistol clandestin cu seria șlefuită, descoperit într-o cameră de hotel din Milano în septembrie 2025. La momentul verdictului, artistul declara: „Ajunge, de acum doar muzică”.

În plus, Baby Gang, trapperul care are 6,6 milioane de ascultători lunar pe Spotify, este cercetat individual pentru rele tratamente și vătămări agravante aduse concubinei sale, o tânără italiană de 22 de ani, „supusă hărțuirii zilnice, culminând cu un atac în urma căruia a suferit fractură de sept nazal și a fost scoasă din locuință”.

Ancheta a fost declanșată în februarie 2025, în urma arestării unui infractor macedonean prins cu două pistoale furate, arme care fuseseră deja folosite în incidente criminale anterioare și aveau legătură cu Baby Gang, inclusiv cu împușcăturile din Corso Como (Milano, 3 iulie 2022) și Via Baroni (Milano, 7 aprilie 2023).

Carabinierii subliniază că investigațiile recente „au confirmat disprețul total al rapperului față de obligațiile impuse prin supravegherea specială și imprudența sa în comiterea de infracțiuni”.