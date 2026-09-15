Rusia folosește rețelele de telefonie mobilă și stații releu din Belarus pentru atacurile masive cu drone asupra Ucrainei, susține Kievul

Rusia folosește rețelele de telefonie mobilă LTE din Belarus, dar și o rețea de stații releu amplasate pe teritoriul belarus, pentru a asigura un semnal stabil dronelor rusești de tip Shahed folosite în atacurile masive împotriva Ucrainei, susțin doi oficiali ucraineni.

Rusia a lansat sute de drone asupra Ucrainei/FOTO;Shutterstock

Dezvăluirea vine la două zile după ce Rusia a lansat sute de drone cu motor pe benzină, care au zburat aproape de granița nordică a Ucrainei, într-un atac masiv neobișnuit ce a vizat regiuni din vestul țării, pe 12 septembrie.

Într-o intervenție pe un livestream al Radio NV, consilierul prezidențial Serhii "Flash" Beskretnov a declarat că traiectoria de zbor a dronelor folosite în atac sugerează utilizarea rețelelor mobile interne pentru loviturile transfrontaliere.

"Dacă urmărim traiectoria dronelor Shahed, atât a celor cu motor cu reacție, cât și a celor convenționale, observăm că rămân aproape de granița cu Belarus", a spus el. "Am ajuns la concluzia că dronele Shahed au probabil conectivitate la rețelele comerciale LTE din Belarus."

Și purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat, Andrii Demcenko, a declarat pentru televiziunea ucraineană că Rusia folosește și stații de radio releu în cadrul atacurilor.

"Loviturile aeriene care au vizat regiunile Rivne, Volinia și Lvov au fost, de fapt, executate tot de pe teritoriul Belarusului", a spus Demcenko.

"Mijloacele aeriene lansate de Rusia au fost alimentate cu semnal prin intermediul unor relee amplasate tot pe teritoriul acestei țări."

Amplasarea unor astfel de stații releu pe teritoriul belarus a fost o sursă de tensiune între Kiev și Minsk, președintele Volodimir Zelenski lansând, în vară, un ultimatum oficial prin care cerea dezafectarea echipamentelor.

La acel moment, Zelenski a afirmat că omologul său, Alexandr Lukașenko, acceptase să scoată din funcțiune releele.

Neavând acces la tehnologii precum Starlink, dezvoltată de SpaceX, Rusia recurge constant la o combinație de soluții radio inovatoare pentru a menține legătura cu dronele de tip Shahed în timpul atacurilor masive asupra Ucrainei.