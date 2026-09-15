Ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu România. Două F-16 au decolat, populația din Tulcea a primit RO-Alert

Mai multe ținte aeriene au fost detectate, marți dimineață, 15 septembrie, în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert. Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert. Foto: arhivă

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a detectat, în jurul orei 03.10, o țintă aeriană aflată la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației și verificarea evoluției țintei.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 03.18 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Ulterior, în jurul orei 04.20, au fost detectate alte două ținte aeriene, la aproximativ 30 de kilometri nord de Periprava. Ca măsură de protecție a populației, un nou mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 04.51 în nordul județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că, în timpul evenimentelor, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.18.