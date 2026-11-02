 Rusia ar fi folosit armistiţiul din Oleşkî pentru a aduce echipamente şi infanterie. Ce arată imaginile filmate cu dronele | adevarul.ro
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Video Rusia ar fi folosit armistiţiul din Oleşkî pentru a aduce echipamente şi infanterie. Ce arată imaginile filmate cu dronele

Război în Ucraina
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Armata rusă ar fi profitat de armistițiul instituit pentru evacuarea civililor din Oleşkî pentru a aduce blindate și muniție, a-și consolida pozițiile și a trimite noi efective în oraș, potrivit unor imagini prezentate de Sky News.

Oleşkî blindate rusia
Rusia ar fi folosit armistițiul din Oleşkî pentru a-și consolida pozițiile Foto: Captură Sky News

Postul britanic Sky News a prezentat imagini filmate cu dronele care surprind mișcările trupelor ruse în Oleşkî, înaintea evacuării locuitorilor și pe parcursul armistițiului. Jurnaliștii au avut acces exclusiv la centrul de comandă al Brigăzii 34 Infanterie Marină a Ucrainei, de unde militarii au monitorizat deplasările forțelor ruse.

„Sky News a primit acces exclusiv la centrul de comandă al Brigăzii 34 Infanterie Marină a Ucrainei, unde au fost monitorizate mișcările trupelor ruse înainte și după evacuare, precum și pe durata armistițiului de aici”, a relatat postul britanic.

Deși locuitorii orașului ocupat au fost evacuați în teritoriile controlate de Ucraina, persistă suspiciunile cu privire la intențiile Kremlinului și îngrijorările privind oamenii care au rămas în urmă.

Blindate și muniție aduse în oraș sub acoperirea armistițiului

Potrivit Sky News, militarii ruși au început să aducă echipamente militare grele și provizii chiar înainte de începerea evacuării, profitând de armistițiu.

„Chiar înainte de începerea procesului de evacuare, sub acoperirea armistițiului, soldații ruși au început să desfășoare echipamente militare grele și provizii. Vehiculele blindate pot fi văzute clar pe străzi. Ucrainenii susțin că nimic din toate acestea nu are legătură cu o misiune umanitară”, a relatat postul britanic.

Imaginile surprinse de drone arată, de asemenea, soldați ruși transportând rucsacuri voluminoase în case și clădiri cu subsoluri. Militarii s-au deplasat prin oraș și au intrat în imobile avariate sau distruse de incendii.

Comandantul Brigăzii 34 Infanterie Marină, Dmytro Pulinets, a declarat că, în trecut, soldații ruși nici măcar nu și-ar fi imaginat că ar putea circula astfel prin oraș, indiferent de momentul zilei sau de condițiile meteorologice.

„Acum au posibilitatea să facă acest lucru. Se întâmplă în mod constant în ultimele zile, se deplasează pe aici zi și noapte”, a afirmat comandantul ucrainean.

Trupurile morților, scoase din morga unui spital

Echipa Sky News a filmat și momentul în care trupurile unor persoane decedate erau scoase din morga unui spital. Jurnaliștii au relatat că acestea au fost introduse în saci dubli pentru cadavre și transportate cu un camion.

„Trupurile sunt puse în saci dubli pentru cadavre și încărcate într-un camion. Toți acei saci albi pe care îi vedeți conțin trupuri neînsuflețite. Acest lucru este important deoarece locuitorii ne spun că toți acești oameni au murit în circumstanțe violente, nu din cauze naturale. Rușii îi scot de acolo. Nu va exista nicio investigație sau anchetă pentru a se stabili ce li s-a întâmplat”, a relatat Sky News.

Corespondentul postului britanic, Stuart Ramsay, a mai transmis că forțele ruse nu le-au permis locuitorilor din Oleşkî să-i îngroape pe cei morți.

Alte imagini filmate cu dronele surprind soldați ruși transportând cutii albe și saci cu alimente, care făceau parte din ajutoarele umanitare destinate locuitorilor orașului. Militarii au luat proviziile pentru a le folosi în interes propriu.

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„Acest lucru nu făcea parte din misiunea umanitară”, a subliniat postul britanic.

Armata rusă și-a refăcut artileria și a adus noi întăriri

Dmytro Pulinets a declarat că militarii săi au observat că, în timpul armistițiului, forțele ruse au profitat de pauza luptelor pentru a-și reface capacitățile militare.

Potrivit comandantului ucrainean, rușii și-au repus în funcțiune toate sistemele de artilerie, au recâștigat poziții pierdute anterior și au efectuat rotații de personal. De asemenea, au adus noi efective și echipamente, și-au consolidat capacitățile de recunoaștere aeriană și și-au refăcut rezervele de combustibil.

Comandantul a descris situația ca fiind una cu sentimente contradictorii, subliniind că evacuarea civililor era necesară, dar că armistițiul le-a oferit rușilor ocazia de a se pregăti pentru reluarea operațiunilor militare.

„Am sentimente contradictorii, ca să spun așa. Pe de o parte, aceasta este o operațiune umanitară cu adevărat importantă. Este absolut esențial ca civilii să fie evacuați din orașul Oleşkî. De fapt, cred că acest lucru ar fi trebuit făcut mai devreme”, a declarat Dmytro Pulinets.

„Pe de altă parte, acest lucru ne va da foarte mult de lucru după încheierea armistițiului. Odată ce toate aceste convoaie umanitare își vor încheia misiunea și toată lumea va pleca, brigada va reveni la rutina zilnică a operațiunilor militare”, a adăugat comandantul ucrainean.

Armistițiul s-a încheiat

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că forțele ruse au folosit armistițiul instituit în zona orașului Oleşkî, aflat temporar sub ocupație rusă, în regiunea Herson, pentru a-și roti unitățile, a-și consolida pozițiile, a întări protecția antidrone de-a lungul drumurilor și a-și spori capacitatea logistică, potrivit Ukrainska Pravda.

Armistițiul din zona Oleşkî a fost în vigoare de la ora 03:00 din 27 octombrie până la ora 22:59 din 1 noiembrie. Acesta a fost instituit pentru a facilita desfășurarea unei misiuni umanitare în oraș.

În baza unui acord încheiat între părțile rusă și ucraineană, ruta de evacuare a locuitorilor din Oleşkî a traversat Rusia și Belarus, înainte ca aceștia să ajungă în Ucraina. Biroul comisarului pentru drepturile omului din Ucraina, Dmytro Lubineț, a explicat de ce evacuarea s-a desfășurat pe această rută.

La 31 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că operațiunea umanitară din Oleşkî, aflat sub ocupație rusă în regiunea Herson, a fost încheiată cu succes. Toți cetățenii ucraineni evacuați au trecut granița în Ucraina prin regiunea Cernihiv.

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