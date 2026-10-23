Misiune diplomatică neașteptată: Melania Trump bifează o încetare a focului între Rusia și Ucraina, în orașul Oleșkî

Melania Trump, Prima Doamnă a SUA, a obținut un acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina în orașul Oleșkî, aflat sub control rusesc în regiunea Herson, a anunțat vineri Casa Albă. Armistițiul urmează să intre în vigoare pe 29 octombrie.

Melania Trump a intermediat acordul Foto: Profimedia

„Ambele națiuni au fost de acord să oprească temporar toate acțiunile militare din Oleșkî pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare și pentru a pregăti evacuarea civililor printr-un coridor sigur desemnat” a precizat Casa Albă, într-un anunț citat de Reuters.

Acordul a fost intermediat de Melania Trump, care s-a implicat în ultimele luni în mai multe inițiative umanitare legate de războiul, potrivit anunțului.

Decizia vine în contextul în care locuitorii orașului din sudul Ucrainei, ocupat de forțele ruse din februarie 2022, au semnalat agravarea crizei alimentare și deteriorarea condițiilor de trai.

Melania Trump a descris situația din localitate ca fiind dramatică.

„Situația din Oleșkî este gravă. Oleșkî este un oraș de pe linia frontului aflat în pragul dezastrului”, a declarat aceasta. Potrivit primei-doamne, populația rămasă este formată în principal din persoane vârstnice „care au nevoie urgentă de asistență medicală, medicamente, hrană și apă potabilă”.

Conform înțelegerii, echipe civile din ambele țări vor putea merge din casă în casă pentru a identifica persoanele care au nevoie de ajutor și pentru a coordona evacuările. Procesul va fi monitorizat și documentat de o organizație media americană.

Estimările Casei Albe arată că în Oleșkî au mai rămas între 1.700 și 2.000 de locuitori, majoritatea vârstnici, precum și aproximativ 50 de copii, în condițiile în care, înaintea războiului, orașul avea circa 24.000 de locuitori.

Orașul ucrainean ocupat Oleșki din regiunea Herson Foto: X

Situația este cu atât mai deplorabilă cu cât aproximativ 90% din localitate a fost inundată după distrugerea barajului Kahovka.

Potrivit administrației americane, Melania Trump și reprezentanții săi au lucrat direct cu liderii de la Moscova și Kiev pentru stabilirea condițiilor armistițiului.

„Locuitorii care doresc să evacueze vor primi sprijin coordonat și transport către destinația aleasă. Mă aștept ca unii să dorească să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a declarat Prima Doamnă a SUA.