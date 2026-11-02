Atacuri cibernetice asupra aplicațiilor de alertă din Ucraina și Rusia, după expirarea armistițiului de la Oleșki

Ucraina a anunțat duminică faptul că sistemul său de alertă aeriană ar fi fost compromis, după ce aplicația a afișat mesaje false privind un presupus pericol radiologic. La câteva ore distanță, Rusia a anunțat că și aplicația sa de avertizare a populației a fost vizată de un atac cibernetic de amploare.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc de atacuri cibernetice Foto: Shutterstock

Atacurile informatice au avut loc în contextul în care cel mai lung armistițiu de până acum al războiului, limitat la regiunea Herson din estul Ucrainei, a expirat duminică. Potrivit Kievului, Rusia a refuzat propunerea de prelungire a acestuia, potrivit Euronews.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat luni că aplicația sa de avertizare a fost ținta unui „atac cibernetic masiv”, în urma căruia hackerii au publicat „informații false”. Aplicația este concepută pentru a avertiza populația cu privire la atacuri iminente cu drone și alte pericole.

Moscova nu a precizat cine s-ar afla în spatele atacului. În schimb, Centrul ucrainean pentru Comunicare Strategică SPRAVDI a acuzat Rusia că a compromis aplicația de alertă a Ucrainei.

Armistițiul s-a încheiat pe 1 noiembrie

Pauza neobișnuită în lupte, negociată cu implicarea primei doamne a SUA, Melania Trump, și intrată în vigoare marți dimineață, a permis desfășurarea unei misiuni umanitare în orașul Oleşki, aflat sub ocupație rusă, în timp ce războiul a intrat în al cincilea an.

„Armistițiul, care a fost în vigoare în perioada 27 octombrie - 1 noiembrie, s-a încheiat”, a declarat Dmytro Lubineț, comisarul Parlamentului ucrainean pentru drepturile omului.

Acesta a descris încetarea temporară a focului drept „un pas important în eforturile noastre umanitare comune” cu Rusia.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, urmează să fie reluate în această lună, după ce au fost practic înghețate în urma atacurilor comune lansate de SUA și Israel asupra Iranului în februarie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că Ucraina ar putea opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, așa cum a cerut omologul său american Donald Trump, dacă Washingtonul ar furniza Kievului rachete interceptoare Patriot.

Aplicațiile de alertă, ținta atacurilor informatice

Guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, le-a cerut localnicilor să fie deosebit de vigilenți după încheierea armistițiului și să „reacționeze imediat la avertismentele privind atacurile rusești”.

„Aplicația Air Alarm a fost, cel mai probabil, ținta unei intervenții ostile”, a transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei într-un mesaj, precizând că „nu există niciun pericol radiologic”.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, a confirmat pentru agenția de presă AFP că aplicația a fost piratată.

La câteva ore după anunțul Kievului, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a transmis că echipele sale lucrează pentru remedierea efectelor unui „atac cibernetic masiv”, care le-a permis atacatorilor să transmită informații false populației.

Atacuri asupra infrastructurii petroliere

Rusia și Ucraina au lansat atacuri reciproce și duminică.

Moscova a anunțat că o dronă a lovit în timpul nopții o „întreprindere industrială” situată la est de capitală. Presa ucraineană a relatat că Kievul ar fi atacat rafinăria de petrol de la Kstovo.

Ucraina a vizat în repetate rânduri instalații petroliere și de gaze din Rusia, susținând că aceste operațiuni reprezintă represalii legitime pentru atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Donald Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a opri aceste atacuri, pe care le-a pus pe seama creșterii prețurilor la motorină, deși analiștii atribuie scumpirile războiului din Iran.

Zelenski a declarat duminică, într-un interviu acordat postului Fox News, că i-a transmis lui Trump și echipei sale: „Dacă vreți să nu atacăm rafinăriile Rusiei, atunci ei nu trebuie să ne atace sistemul energetic”.

„O altă alternativă este să ne dați rachete Patriot”, a adăugat liderul ucrainean.

Ministerul ucrainean al Energiei a raportat noi întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale țării, inclusiv la Kiev, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.