O operațiune umanitară comună a Ucrainei și Rusiei se desfășoară în orașul Oleşki, din regiunea Herson, aflat sub ocupația trupelor ruse. Este prima acțiune de acest fel organizată de cele două părți de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Localnicii au primit ajutoare umanitare, iar pentru cei care doresc să plece în teritoriile controlate de Kiev a fost pregătit transportul.

Este prima acțiune de acest fel organizată de cele două părți de la începutul invaziei ruse. Foto: X/@wartranslated

Informația a fost anunțată de Kyrylo Budanov, șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, care a publicat și fotografii de la desfășurarea operațiunii. Potrivit acestuia, au fost pregătite mijloace de transport pentru evacuarea locuitorilor care vor să ajungă în zone aflate sub control ucrainean.

Coordonarea acțiunilor din partea Ucrainei este asigurată de Dmytro Lubinets, Avocatul Poporului din această țară. Budanov a precizat că menține legătura permanent cu acesta și a subliniat importanța continuării misiunii.

„Este o operațiune importantă și trebuie continuată. Viața fiecărui cetățean este importantă pentru Ucraina”, a transmis șeful Oficiului Prezidențial.

Potrivit informațiilor publicate de Dialog.UA, pentru misiune au fost pregătite 25 de autobuze și ambulanțe, astfel încât să poată fi transportate atât persoanele care doresc să plece, cât și cele care au nevoie de asistență medicală.

Relatările citate menționează că un armistițiu local ar fi fost convenit pentru a permite livrarea alimentelor și medicamentelor și evacuarea civililor. În demers ar fi fost implicată și Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump.

Operațiunea are loc în Oleşki, oraș situat pe malul stâng al Niprului, în regiunea Herson, ocupată de forțele ruse după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei.