Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a distrus orice perspectivă de progres în direcția păcii, după ce bilanțul bombardamentului din regiunea Zaporojie, a ajuns la 29 de morți. Atacul a vizat un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare și un adăpost folosit de localnici.

Foto: X / @KoretskyiUA

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul de la Kiev a afirmat că, după o perioadă în care părea posibilă reluarea unor demersuri umanitare și apropierea de un acord, Rusia a transmis un semnal contrar prin atacul asupra civililor.

„După operațiunea umanitară din Oleșki, a existat un moment în care se putea crede că sunt posibili noi pași către progresul în direcția păcii. Prin acest masacru, Rusia transmite un semnal complet opus: mizează pe noi ucideri”, a scris Zelenski.

Liderul ucrainean a susținut că atacul reprezintă o nouă dovadă că Moscova nu urmărește detensionarea conflictului și nici obținerea unei păci reale.

Bombardamentul a avut loc luni, în localitatea Komîșuvaha, din regiunea Zaporojie. O școală în care era organizată săptămânal distribuirea ajutoarelor umanitare pentru locuitorii rămași în zonă a fost lovită de bombe aeriene rusești. Clădirea era folosită și ca adăpost.

1/3 Bombardament localitatea Komîșuvaha, regiunea Zaporojie Foto: X / @KoretskyiUA

Potrivit relatării lui Zelenski, primul atac a avut loc chiar în momentul în care oamenii ajungeau pentru a primi ajutoarele. A urmat o a doua lovitură, care a vizat adăpostul în care se refugiaseră oamenii.

Autoritățile ucrainene au anunțat că printre victime se numără și doi salvatori, precum și patru polițiști. Alte persoane au fost rănite, iar operațiunile de căutare și salvare au continuat în zona clădirilor avariate.

Anunțul lui Witkoff privind negocierile din Abu Dhabi

Atacul s-a produs în timp ce se pregătește o nouă rundă de discuții între Ucraina și Rusia, cu mediere americană. Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat că negocierile trilaterale vor avea loc în 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

„Discuțiile se vor concentra pe aranjamentele de securitate postbelice, detensionare, eforturi umanitare și următorii pași către pace”, a transmis Witkoff într-un mesaj publicat pe platforma X.

Emisarul american a afirmat că Washingtonul urmărește continuarea progreselor înregistrate în cadrul discuțiilor anterioare, în vederea unui acord de pace durabil.

Noua rundă de negocieri este programată după întâlnirile diplomatice desfășurate în ultimele săptămâni, în contextul eforturilor administrației americane de a identifica o soluție pentru încheierea războiului.

Zelenski a susținut însă că atacul asupra centrului de ajutoare umanitare arată distanța dintre declarațiile privind pacea și acțiunile Moscovei.