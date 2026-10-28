Zelenski anunță posibile negocieri trilaterale cu rușii și americanii până pe 10 noiembrie. Kremlinul exclude participarea europenilor

Ucraina se așteaptă ca reprezentanții săi să participe, alături de delegațiile Statelor Unite și Rusiei, la o nouă rundă de negocieri tehnice privind încheierea războiului, programată la Abu Dhabi până în jurul datei de 10 noiembrie. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că pregătirile sunt în desfășurare, în timp ce Kremlinul a transmis că oficialii europeni nu vor fi invitați la discuții.

Zelenski anunță posibile negocieri trilaterale la Abu Dhabi până pe 10 noiembrie. Foto: X/@ZelenskyyUa

Liderul de la Kiev a făcut anunțul marți, în timpul unei vizite în Țările de Jos, la o conferință de presă comună cu premierul Rob Jetten, relatează Ukrainska Pravda.

„Sunt în curs pregătirile pentru întâlnirea în format trilateral, programată la Abu Dhabi. Ne așteptăm ca întâlnirea să aibă loc până pe 10 noiembrie și sperăm din tot sufletul ca procesele de escaladare din Orientul Mijlociu, despre care se vorbește atât de mult în prezent, să nu o împiedice”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că agenda negocierilor ar putea include mai multe subiecte, nu doar chestiunile teritoriale. Printre acestea se numără un posibil armistițiu în sectorul energetic, situația din Marea Neagră și schimburile de prizonieri.

Zelenski a menționat și alte probleme umanitare care ar putea fi abordate de echipele de negociere.

„Evaluarea noastră este următoarea. Agenda include un armistițiu în sectorul energetic, pe mare, schimbul de prizonieri… multe chestiuni umanitare. Nu doar teritoriile. Suntem pregătiți să discutăm chestiunea teritoriilor, dar numai la nivel de lideri”, a afirmat liderul ucrainean.

Acesta a sugerat că ar putea avea loc mai multe întâlniri tehnice, în funcție de evoluția discuțiilor. Totodată, Zelenski a declarat anterior că organizarea reuniunii trilaterale depinde de partea americană.

Potrivit președintelui ucrainean, discuțiile recente dintre liderii europeni și președintele rus Vladimir Putin au creat impresia că Moscova este dispusă să reia negocierile între echipele tehnice la Abu Dhabi.

În timp ce Kievul vorbește despre pregătirile pentru întâlnire, Kremlinul a transmis că reprezentanții europeni nu vor participa la negocierile tehnice dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat că s-a convenit ca discuțiile trilaterale să se desfășoare fără participarea europenilor.

„Ei pot ajunge acolo dacă își cumpără bilete, dar nimeni nu are de gând să-i invite la masa negocierilor”, a afirmat Ușakov, într-o declarație pentru postul rus Vesti.

Oficialul rus nu a confirmat însă data de 10 noiembrie, avansată de Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, data exactă a întâlnirii urmează să fie anunțată în perioada următoare.

Anterior, Ușakov declarase că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Statele Unite și Ucraina după 4 noiembrie.

O eventuală reuniune la Abu Dhabi ar reprezenta o nouă etapă a discuțiilor privind încheierea războiului declanșat de invazia rusă în Ucraina. Agenda anunțată de Zelenski include atât măsuri cu caracter umanitar, cât și posibile înțelegeri privind reducerea atacurilor asupra infrastructurii energetice și situația din zona maritimă.

În paralel, excluderea reprezentanților europeni din formatul negocierilor, anunțată de Kremlin, ridică întrebări privind rolul pe care statele europene îl vor avea în eventualele acorduri.

Până în prezent, data exactă și componența finală a delegațiilor nu au fost confirmate de toate părțile implicate.