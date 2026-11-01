 Zelenski propune o întâlnire directă cu Putin și acceptă să discute inclusiv problema teritoriilor ocupate | adevarul.ro
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Zelenski propune o întâlnire directă cu Putin și acceptă să discute inclusiv problema teritoriilor ocupate

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin în Turcia, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului. Liderul de la Kiev mizează pe medierea președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan și consideră că o discuție directă la cel mai înalt nivel ar putea debloca negocierile.

Președintele Volodimir Zelenski
Președintele Volodimir Zelenski Foto: EPA-EFE

Declarația a fost făcută într-un interviu exclusiv acordat CNN TÜRK, la Istanbul, după întâlnirea pe care Zelenski a avut-o cu președintele turc, înainte de a părăsi Turcia.

„Da, suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru această întâlnire în Turcia. Poziția Turciei în această privință este de înțeles. Poziția președintelui Erdoğan este de înțeles. Avem relații apropiate și bune cu Turcia. Turcia poate fi un mediator pragmatic și realist”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că Ankara nu ar favoriza niciuna dintre părți în cadrul negocierilor și că Turcia susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. El a amintit, de asemenea, că Recep Tayyip Erdoğan are propriul canal de comunicare cu Vladimir Putin.

Zelenski consideră că o întâlnire între lideri poate debloca negocierile

Președintele ucrainean a amintit că, în ultimii ani, au avut loc mai multe runde de negocieri, atât în Turcia, cât și în Emiratele Arabe Unite, însă acestea nu au dus la încheierea războiului. 

„Întâlnirea liderilor este esențială. Pentru că societățile noastre vor ca acest război să se încheie. (...) Nu cred că există vreo problemă pe care să nu o putem rezolva atunci când noi, liderii, ne arătăm voința. De aceea vreau să ne întâlnim, ca factori de decizie”, a explicat Zelenski.

Acesta a confirmat că, în timpul discuțiilor de la Istanbul, a fost reluată propunerea organizării în Turcia a unei întâlniri trilaterale la nivel de lideri. Ucraina ar accepta cu bucurie o asemenea inițiativă, dacă Ankara ar reuși să o organizeze.

Zelenski a atras atenția că la 24 februarie 2027 războiul va intra în al cincilea an și a susținut că este momentul ca faza militară a conflictului să facă loc diplomației.

„Acest război trebuie să se încheie. Trebuie să ne unim și să trecem faza fierbinte a acestui război cel puțin în faza diplomatică. În acest sens, sper în medierea Turciei”, a afirmat președintele ucrainean.

SUA propun negocieri între Ucraina și Rusia la Abu Dhabi

În paralel cu propunerea unei întâlniri directe între Zelenski și Putin, Statele Unite au avansat ideea organizării unor discuții la nivel tehnic între delegațiile americană, rusă și ucraineană, la Abu Dhabi. Kievul speră ca reuniunea să aibă loc până la jumătatea lunii noiembrie.

Potrivit lui Zelenski, detaliile inițiativei au fost discutate cu partea turcă, iar Recep Tayyip Erdoğan urmează să le transmită Moscovei, în formatul și la momentul pe care le va considera potrivite.

Liderul ucrainean a vorbit și despre necesitatea unui armistițiu în sectorul energetic, în condițiile în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii ucrainene înaintea sezonului rece.

„Energia înseamnă viață. E foarte important ca oamenii să aibă acces la electricitate”, a declarat acesta.

Zelenski respinge o înțelegere între marile puteri fără Ucraina

În interviul acordat CNN TÜRK, președintele ucrainean a respins și posibilitatea ca marile puteri să decidă soarta Ucrainei fără participarea Kievului, în contextul speculațiilor privind o eventuală întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

„Așa ceva nu este posibil. Nu poți decide soarta Ucrainei fără Ucraina. Nu ar fi corect și nu ar duce la niciun rezultat”, a spus Zelenski.

Referitor la informațiile apărute în presa americană despre un posibil summit la Miami, în decembrie, unde Donald Trump ar încerca să îi aducă la aceeași masă pe Zelenski și Putin, liderul ucrainean a precizat că nu a primit o invitație oficială.

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