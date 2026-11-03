Bombardament devastator în Zaporojie. 26 de oameni au murit așteptând ajutoare, alți 27 sunt dispăruți

Cel puțin 26 de persoane au fost ucise, iar alte 27 sunt date dispărute după ce forțele ruse au bombardat un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare din localitatea Komîșuvaha, regiunea Zaporojie, potrivit autorităților ucrainene.

Atacul rusesc a avut efecte devastatoare Foto: National Police of Ukraine / Telegram

Atacul a avut loc luni și a vizat o școală folosită săptămânal pentru distribuirea ajutoarelor umanitare către locuitorii rămași în zonă, relatează Kyiv Post.

Clădirea și adăpostul amenajat în incintă au fost lovite de cel puțin nouă bombe aeriene ghidate lansate de armata rusă.

Președintele Volodîmîr Zelenski a anunțat că în urma bombardamentului au murit 26 de persoane, alte cinci fiind transportate la spital, în timp ce echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori sub dărâmături. Printre victime se numără cel puțin patru polițiști și doi salvatori ai serviciilor de urgență ucrainene.

Potrivit șefului administrației militare din regiunea Zaporojie, Mykhailo Semikin, atacul a fost executat cu bombe ghidate FAB-3000, iar marți a fost declarată zi de doliu în regiune. Oficialul a subliniat că familiile celor dispăruți așteaptă în continuare vești despre soarta apropiaților lor.

Autoritățile ucrainene susțin că localitatea a fost bombardată de mai multe ori pe parcursul zilei.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, după primul atac a urmat un nou val de lovituri care a vizat adăpostul unde oamenii se refugiaseră pentru a se proteja.

Urmările bombardamentelor Foto: National Police of Ukraine / Telegram

Premierul ucrainean Serhii Korețki a acuzat Moscova că știa că în acel loc se distribuiau în mod regulat ajutoare umanitare locuitorilor rămași în zonă.

Operațiunile de salvare sunt îngreunate de atacurile repetate, de dronele rusești și de pagubele provocate infrastructurii, au transmis autoritățile ucrainene. Salvatorii ajunși la fața locului după primul bombardament s-au adăpostit în buncărul vizat ulterior de o nouă lovitură.

Atacul a avut loc la o zi după expirarea unui armistițiu local negociat de Statele Unite în orașul Oleșki, din regiunea Herson.

Președintele ucrainean a declarat că bombardamentul demonstrează că Rusia nu este interesată de detensionarea conflictului și a cerut un răspuns ferm din partea comunității internaționale, precum și continuarea sprijinului acordat Ucrainei