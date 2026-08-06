„Rusia a învățat să contracareze aproape toate armele NATO“. Fostul comandant șef al armatei ucrainene spune cum va arăta noul tip de război

Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant-șef al Forțelor Armate ucrainene, Valerii Zalujnîi, a declarat că NATO a rămas în urma progresului științific și că Rusia este, în prezent, capabilă să contracareze aproape întreaga gamă de armament occidental primit de Ucraina. Oficialul a mai vorbit despre modul în care partenerii occidentali au respins, în trecut, planul Kievului privind izolarea Crimeei, un plan care, potrivit acestuia, anul 2026 a demonstrat că ar fi trebuit luat în serios.

„Rusia a găsit deja o contramăsură pentru aproape tot"

Declarațiile lui Zalujnîi au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu ambasadori, după ce acesta afirmase, anterior, că Ucraina nu va adera niciodată la NATO. Principalele idei au fost publicate de agenția Interfax-Ucraina și au fost reluate și pe pagina de Facebook a fostului comandant-șef.

Potrivit acestuia, alianța occidentală ar mai dispune încă de anumite tipuri de tehnică militară cu care Kremlinul nu s-a confruntat până acum, motiv pentru care rezultatul unei eventuale utilizări a acestora rămâne incert. Zalujnîi a adăugat că NATO trebuie să își modernizeze doctrina militară, pentru a se alinia la realitățile actuale și a recupera decalajul față de Ucraina — țară care, în opinia sa, a depășit din punct de vedere tehnologic generația de generali care încă acționează conform regulilor celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ambasadorul ucrainean a precizat că, în 2026, Ucraina a folosit împotriva Rusiei practic toate tipurile de armament occidental primite de la statele membre NATO, respectând totodată doctrinele — adică regulile de utilizare — asociate acestora. Cu toate acestea, a recunoscut el, Rusia a reușit să contracareze eficient întregul arsenal respectiv.

Printre tipurile de armament care nu au fost, încă, testate în luptă împotriva forțelor armate ruse, fostul comandant-șef a menționat, de exemplu, avioanele de vânătoare de generația a cincea, F-35 — aflate în dotarea armatelor din întreaga lume începând cu anul 2016. Zalujnîi a mai amintit, în acest context, portavioanele, focoasele nucleare și rachetele de croazieră Tomahawk.

„Resursele actuale sunt epuizate. Rusia a găsit deja o contramăsură pentru aproape tot", a declarat Valerii Zalujnîi.

JEF și ideea unor noi alianțe militare, în locul NATO

Materialul publicat de Interfax-Ucraina citează, de asemenea, aprecierile fostului comandant-șef cu privire la Forțele Expediționare Comune (JEF), pe care le consideră „promițătoare", precum și ideea creării unor noi alianțe militare, care să înlocuiască NATO. Potrivit lui Zalujnîi, Ucraina are nevoie, în mod concret, de un bloc militar care să acționeze specific în spațiul european.

Cum va arăta noul tip de război, potrivit lui Zalujnîi

Pe pagina sa de Facebook, Zalujnîi a descris modul în care arată, la nivelul actual de dezvoltare tehnologică, un nou tip de conflict militar. Potrivit acestuia, noul război reprezintă un vast câmp de luptă digital, în care operează roboți și sisteme robotizate, controlate fie de oameni, fie de inteligența artificială. Fostul comandant-șef a subliniat că, într-un astfel de conflict, este necesară acțiunea simultană în toate domeniile de operare.

„Pentru a fi pregătiți pentru un asemenea tip de război, este necesar, în prezent, să dispunem de capacități în cinci domenii: pe apă și sub apă, pe uscat, în aer, în spațiu și în domeniul digital, inclusiv în ceea ce privește securitatea cibernetică", se arată în postarea sa.

Planul de izolare a Crimeei, respins inițial de partenerii occidentali

Zalujnîi a mai povestit că, în 2023, Ucraina a prezentat partenerilor occidentali un plan privind izolarea Crimeei — un demers menit să lipsească de sens conceptul de anexare a peninsulei. Potrivit acestuia, planul respectiv a fost respins, la acea vreme, de partenerii occidentali, însă evenimentele din 2026 ar fi demonstrat că Forțele Armate ucrainene sunt, într-adevăr, capabile să îl pună în aplicare.

„Partenerii occidentali nu au crezut, atunci, în acest plan. Astăzi, însă, el funcționează. Putin a reușit să atingă un singur obiectiv strategic — a deschis un coridor terestru dinspre Rusia către Crimeea. În prezent, însă, rușii nu îl mai pot folosi — totul datorită progresului științifico-tehnologic și atacurilor ucrainene de rază medie", a scris Zalujnîi.