De ce consideră Valeri Zalujnîi că actualul format al NATO este o „fantezie a trecutului” pentru Ucraina. O alianță creată pentru a evita conflicte, nu pentru a câștiga

Fostul șef al armatei ucrainene, actual ambasador la Londra, lansează un avertisment dur: Alianța Nord-Atlantică, concepută pentru o lume care nu mai există, riscă să rămână blocată în logica Războiului Rece în timp ce Ucraina luptă în războiul viitorului.

Într-o analiză semnată pentru Interfax-Ucraina, intitulată sugestiv „Înfrângerea Rusiei sau fantezii înaintea catastrofei”, generalul în rezervă Valeri Zalujnîi pune sub semnul întrebării utilitatea integrării Ucrainei în NATO în parametrii actuali ai Alianței. Argumentul său este pe cât de simplu, pe atât de pragmatic: aderarea la o structură care nu se transformă din temelii nu va rezolva problemele de securitate ale Kievului.

Zalujnîi subliniază că, în cei 12 ani de agresiune rusă împotriva Ucrainei, lipsa de reacție militară directă a NATO în fața provocărilor nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Deși blocul oferă un sprijin substanțial, fostul comandant atrage atenția asupra unei nuanțe cruciale: este vorba despre o solidaritate în jurul Ucrainei, și nu despre o coaliție asumată împotriva Rusiei.

„NATO rămâne o alianță a lumii vechi, o lume care a dispărut. Strategia sa centrală a rămas neschimbată: evitarea cu orice preț a unui conflict direct și respectarea liniilor roșii”, explică generalul.

Pregătiri pentru războiul de ieri

Marea problemă a Alianței, în viziunea diplomatului ucrainean, este decalajul dintre evoluția rapidă a tehnologiilor militare și rigiditatea doctrinară a blocului transatlantic. În timp ce tacticile și formele de luptă s-au reinventat complet pe frontul ucrainean, NATO pare să fi rămas pregătită pentru tipul de conflict din secolul trecut.

O astfel de abordare, avertizează Zalujnîi, nu are viitor nici politic, nici tehnic. Securitatea noii ordini globale nu va mai fi dictată de vechile tratate, ci de statele care dovedesc capacitatea reală de a salva o țară întreagă din centrul Europei și de acei actori internaționali dispuși să se coalizeze ferm pe acest parcurs.

Avertismentele lui Zalujnîi vin într-un moment simbolic, chiar în timpul summitului anual al NATO organizat la Ankara. Aliații încearcă să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate prin cifre: proiectul de declarație prevede un pachet substanțial de 70 de miliarde de euro pentru anul 2026, destinat echipamentelor militare, asistenței și instruirii trupelor ucrainene.

Cu toate acestea, dincolo de sprijinul financiar masiv, realitatea politică de la Ankara confirmă parțial rezervele lui Zalujnîi privind dinamica diplomatică actuală. Reuniunea Consiliului Ucraina-NATO s-a desfășurat doar la nivelul miniștrilor de externe, o formulă mult mai prudentă comparativ cu reuniunile la nivel de lideri de stat din anii precedenți, o schimbare de paradigmă ce survine în noul context politic de după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.