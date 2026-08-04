 Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la NATO și ce trebuie făcut | adevarul.ro
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Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la NATO și ce trebuie făcut

Război în Ucraina
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Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valerii Zalujnîi, a declarat că, în opinia sa, Ucraina nu va deveni niciodată membră a NATO. Afirmația a fost făcută în cadrul unei dezbateri dedicate integrării euroatlantice, desfășurate la reuniunea ambasadorilor Ucrainei de la Kiev, potrivit publicației European Pravda.

Valerii Zalujnîî, fostul comandant șef al armatei ucrainene
Valerii Zalujnîî, ambasadorul Ucrainei la Londra/FOTO:Profimedia

Zalujnîi a spus că a lucrat aproximativ 12 ani la implementarea standardelor NATO în cadrul armatei ucrainene și că, în tot acest timp, a auzit în mod repetat promisiuni privind o viitoare aderare.

„Cunosc foarte bine NATO. În fiecare an am auzit că aderarea este iminentă. Din păcate, nu vom intra niciodată în NATO”, a afirmat diplomatul.

Fostul comandant-șef al armatei ucrainene a criticat și capacitatea actuală de adaptare a Alianței. Potrivit acestuia, NATO continuă să funcționeze pe baza unor doctrine concepute în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și nu se adaptează suficient de rapid la noile realități ale conflictelor moderne.

El a susținut că războiul contemporan este caracterizat de utilizarea pe scară largă a dronelor, sistemelor de război electronic, platformelor fără pilot și tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, iar multe state membre ale NATO vor avea nevoie de ani pentru a-și moderniza forțele armate astfel încât să răspundă acestor provocări.

În opinia sa, Ucraina nu ar trebui să își concentreze eforturile pe așteptarea unui consens politic între toate statele membre ale Alianței, ci pe obținerea unor garanții de securitate concrete, acces la tehnologii militare moderne și dezvoltarea unor coaliții militare flexibile.

Zalujnîi: Ucraina are nevoie de tehnologiile dezvoltate de statele NATO

Totodată, Zalujnîi a subliniat că Ucraina are nevoie de tehnologiile dezvoltate de statele NATO, în special în domeniile apărării antirachetă și capabilităților spațiale.

Referindu-se la viitoarele garanții de securitate, ambasadorul s-a pronunțat în favoarea consolidării unor alianțe militare europene regionale și a indicat participarea Ucrainei la Forța Expediționară Comună (Joint Expeditionary Force – JEF) drept o opțiune promițătoare. În opinia sa, astfel de coaliții, formate din state dispuse să acționeze împreună, ar putea oferi un model mai eficient de cooperare în domeniul securității. Totuși, JEF nu dispune în prezent de un mecanism de apărare colectivă și nici de obligații reciproce privind apărarea statelor participante.

Nu este pentru prima dată când Zalujnîi critică actualul model al NATO. În luna iulie, el a afirmat că structura actuală a Alianței a fost concepută pentru o altă epocă și că aceasta se adaptează prea lent la noile forme de război. În luna mai, el a susținut, de asemenea, că strategia NATO în regiunea Mării Negre nu răspunde pe deplin provocărilor actuale de securitate.

Declarațiile ambasadorului contrastează cu poziția oficială a autorităților de la Kiev, care continuă să considere aderarea la NATO un obiectiv strategic. Recent, președintele Volodimir Zelenski a declarat că apartenența Ucrainei la Alianță este în interesul atât al Ucrainei, cât și al NATO.

În paralel, Ucraina acordă o atenție tot mai mare formatelor regionale de cooperare în domeniul apărării. În acest context, statele membre ale Joint Expeditionary Force – o alianță formată din zece țări din nordul Europei, condusă de Regatul Unit – au convenit în acest an asupra înființării unei forțe navale multinaționale, menită să consolideze securitatea regională și să descurajeze eventuale acțiuni ale Rusiei.

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