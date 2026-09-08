 România și Ucraina, principalii furnizori de energie electrică ai Republicii Moldova. Peste 72% din importuri au venit din cele două țări | adevarul.ro
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România și Ucraina, principalii furnizori de energie electrică ai Republicii Moldova. Peste 72% din importuri au venit din cele două țări

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România și Ucraina au fost principalii furnizori de energie electrică ai Republicii Moldova în luna august, asigurând, prin contracte bilaterale, 72,47% din volumul total de energie achiziționat de furnizorul central Energocom.

energie electrica
Peste 72% din importuri au venit din România și Ucraina Foto: Pexels

În luna august 2026, Energocom a achiziționat un volum total de 297.420 MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a fost de 156,80 euro/MWh.

Energia electrică produsă în Republica Moldova a acoperit 21,64% din volumul total achiziționat de Energocom în august. Din această cantitate, aproximativ 20,3% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, în timp ce 1,35% a provenit de la CET-Nord și Termoelectrica, a transmis Energocom într-o postare pe Facebook.

Restul necesarului, respectiv 78,36% din volumul total achiziționat, a fost acoperit prin importuri.

Din energia importată, 72,47% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producători din România și Ucraina. Alte 5,89% din volumul total achiziționat a fost procurat de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prin intermediul platformelor OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM).

Energocom precizează că prețurile prezentate reprezintă costurile de achiziție și nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice.

Cooperare energetică între România și Republica Moldova

Într-o postare publicată la începutul lunii august pe Facebook, Nuclearelectrica anunță că a achiziționat energie din Ucraina, cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie generat de oprirea Unității 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă și, implicit, pentru reducerea impactului acestei situații asupra pieței românești de energie.

Nuclearelectrica și Energocom au un parteneriat de lungă durată, concretizat inclusiv printr-un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, care vizează asigurarea rezilienței energetice și sprijinul reciproc între cele două companii și, implicit, între România și Republica Moldova.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc și durabil al acestui parteneriat”, a transmis Nuclearelectrica, subliniind că România și compania românească au contribuit la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, iar sprijinul oferit în prezent de Energocom demonstrează importanța relațiilor bilaterale construite pe solidaritate.

Compania românească mai arată că situația dificilă din România și din regiune, cauzată de nivelul extrem de scăzut al Dunării pe fondul secetei, evidențiază necesitatea unor parteneriate de lungă durată și a unor relații comerciale solide, care să permită sprijinul reciproc și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.

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