 Călcâiul lui Ahile din energia Franței: Cum frânează meduzele și canicula reactoarele atomice | adevarul.ro
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Călcâiul lui Ahile din energia Franței: Cum frânează meduzele și canicula reactoarele atomice

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Încălzirea Europei pune presiune pe centralele nucleare din Franța, iar autoritățile trebuie să găsească soluții pentru ca reactoarele să poată funcționa şi să-şi continue proiectele privind centralele nucleare.

O incazie de meduse a dus anul trecut la închiderea centralei nucleare de la Gravelines.
O incazie de meduse a dus anul trecut la închiderea centralei nucleare de la Gravelines. Foto: Wikipedia

Vara trecută, patru reactoare ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franței, au fost oprite după ce meduzele au ajuns în zona prin care instalația captează apa de mare. Fenomenul, favorizat de schimbările climatice şi de încălzirea Europei, a perturbat funcționarea centralei.

Compania națională de electricitate a Franței (EDF) a luat măsuri pentru ca situația să nu se repete în această vară, astfel că a instalat camere de supraveghere și are pregătite ambarcațiuni de pescuit care pot interveni în zonă.

Anul acesta, temperaturile ridicate afectează direct sistemele de răcire, deoarece reactoarele folosesc apa din râuri și oceane pentru a-și menține temperatura în limitele necesare funcționării. În timpul perioadelor de caniculă, apa devine mai caldă și nu mai poate fi folosită în acest scop, ceea ce limitează producția de energie, informează Politico.

În iulie, temperaturile ridicate au determinat EDF să oprească trei dintre cele 57 de reactoare nucleare ale Franței și să reducă producția la alte șapte, potrivit unui comunicat al companiei de stat.

O situație similară s-a înregistrat şi în luna anterioară, când temperaturile au atins niveluri record. Atunci, trei reactoare au fost oprite, iar producția la alte cinci a fost redusă, cee ce a făcut ca producția totală de electricitate să scadă cu 8,7%, în timp ce cererea a crescut pe fondul utilizării aparatelor de aer condiționat.

Niciuna dintre aceste opriri nu a dus la pene de curent, dar încălzirea accelerată a Europei a devenit o problemă serioasă pentru strategia energetică a Franței, în condiţiile în care ţara se bazează în proporție de aproximativ 60% pe energia nucleară pentru producția de electricitate și încearcă, în același timp, să profite de această sursă de energie pentru a atrage noi investiții. În ultimii ani, Parisul a încercat să convingă industrii mari consumatoare de energie, precum cele din domeniul inteligenței artificiale și al cloud computingului, să se dezvolte în Franța, mizând pe electricitatea ieftină și fără emisii de carbon.

„Cetățenii noștri trebuie să aibă deplină încredere în capacitatea noastră de a produce energie chiar și în astfel de condiții”, a declarat Bernard Fontana, directorul general al EDF.

„Ceea ce trăim este ceva obișnuit. În fiecare an, centralele nucleare își reduc producția atunci când temperatura depășește un anumit prag”, a declarat ministrul Energiei, Maud Bregeon, într-un interviu acordat postului de radio RTL.

Oponenții energiei nucleare văd însă în aceste episoade un semn al vulnerabilității sistemului. Formațiunea de extremă stânga France Unbowed pune sub semnul întrebării posibilitatea ca Franța să continue să se bazeze pe energie nucleară într-un climat tot mai cald.

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„Situația pe care o trăim astăzi ar trebui să ne deschidă tuturor ochii. Energia nucleară nu este rezilientă în fața schimbărilor climatice”, a declarat Manuel Bompard, unul dintre liderii formațiunii France Unbowed.

Analiștii sunt mai puțin îngrijorați de efectele actuale ale temperaturilor ridicate asupra producției nucleare. Phuc-Vinh Nguyen, directorul centrului pentru energie al Institutului Jacques Delors, spune că Franța dispune în continuare de un surplus de electricitate cu emisii reduse de carbon, care ar putea alimenta inclusiv centrele de date.

Cum încearcă Franța să-și adapteze centralele

EDF intenționează să investească 8,7 miliarde de euro până în 2040 pentru a adapta reactoarele nucleare la temperaturi mai ridicate. Una dintre soluții este extinderea utilizării „turnurilor de răcire”.

Primele au fost instalate în apropierea orașului Poitiers, la centrala nucleară Civaux, construită pe râul Vienne. În această zonă, nivelurile în mod tradițional scăzute ale apei au accentuat problemele asociate schimbărilor climatice.

Turnurile de răcire folosesc ventilatoare pentru a reduce temperatura apei cu 3 până la 7 grade Celsius înainte ca aceasta să fie reintrodusă în râul Vienne.

„EDF anticipează impactul schimbărilor climatice asupra instalațiilor sale prin modelări detaliate care se extind până la sfârșitul secolului”, a transmis compania într-un comunicat pentru POLITICO.

Franța construiește noi reactoare, dar schimbările climatice îi încurcă planurile

Concomitent cu eforturile de adaptare a centralelor existente, Franța își extinde flota nucleară. Șase reactoare noi sunt în construcție, iar costurile sunt estimate la peste 80 de miliarde de euro. Până la sfârșitul anului, guvernul ar urma să decidă dacă va construi alte opt reactoare.

Autoritățile vor să amplaseze noile instalații în apropierea centralelor existente, pentru a limita riscul opoziției locale. Patru dintre reactoarele aflate deja în construcție sunt amplasate în două locații de pe litoral.

În cazul viitoarelor proiecte, însă, disponibilitatea apei ar putea deveni unul dintre criteriile principale pentru alegerea amplasamentelor.

„Problema apei este unul dintre factorii-cheie în stabilirea amplasamentelor care vor fi selectate”, a confirmat un oficial francez de rang înalt, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi despre procedura confidențială de selecție, ce urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului.

Christophe Grudler, europarlamentar și președintele unui grup transpartinic de parlamentari europeni favorabili energiei nucleare, consideră la rândul său că schimbările climatice trebuie luate în calcul atunci când sunt alese noile amplasamente.

„Este cert că schimbările climatice sunt luate în calcul atunci când se decide amplasarea noilor centrale. Dacă investești 13 miliarde de euro într-un amplasament, iar acesta devine inutil chiar a doua zi pentru că nu există suficientă apă pentru răcirea reactorului, investiția nu este una corectă”, a spus el.

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