 Electrica încheie primul semestru cu un profit net de 457,5 milioane de lei. Veniturile au crescut cu 23,7% | adevarul.ro
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Electrica încheie primul semestru cu un profit net de 457,5 milioane de lei. Veniturile au crescut cu 23,7%

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Grupul Electrica a încheiat primul semestru din 2026 cu venituri de 6,04 miliarde de lei, în creștere cu 23,7% față de aceeași perioadă din 2025, și un profit net de 457,5 milioane de lei, mai mare cu 8,6%. EBITDA a urcat cu 7,7%, la 1,08 miliarde de lei.

Sediul Electrica SA
Electrica încheie primul semestru cu un profit net de 457,5 milioane de lei. Foto: Facebook/Electrica

Cea mai importantă îmbunătățire a venit de pe segmentul de furnizare. EBITDA a crescut cu 122,8 milioane de lei, de la 58,5 milioane la 181,3 milioane de lei.

Veniturile din furnizare au ajuns la 4,25 miliarde de lei, în creștere cu 28,7%. Evoluția a fost susținută de prețurile stabilite în condiții de piață concurențială, după eliminarea schemei de plafonare, în timp ce cantitatea de energie furnizată pe piața cu amănuntul a scăzut cu 9%, la 3,4 TWh.

Subvențiile înregistrate în primul semestru au coborât însă puternic, la 25,7 milioane de lei, de la 1,06 miliarde de lei în S1 2025. La 30 iunie, Electrica avea de încasat de la autorități subvenții estimate la 2,54 miliarde de lei.

Distribuția rămâne principalul contributor la EBITDA

Veniturile din distribuție au crescut cu 4,9%, la 2,84 miliarde de lei, însă EBITDA segmentului a scăzut cu 42,3 milioane de lei, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale.

Distribuția generează 85,2% din EBITDA Grupului.

În primul semestru, DEER a distribuit 8,9 TWh de energie și a realizat investiții de 233 milioane de lei, aproximativ la nivelul anului trecut. Compania deservește circa 4 milioane de utilizatori din 18 județe.

Producția de energie electrică a ajuns la 21 GWh, de peste trei ori mai mult decât în S1 2025, după intrarea în operare a parcurilor fotovoltaice Vulturu și Satu Mare 2.

Electrica are în portofoliu proiecte regenerabile cu o capacitate totală de 307,5 MW, dintre care 46,5 MW sunt deja operaționali. Compania dezvoltă, de asemenea, proiecte de stocare cu o capacitate de aproximativ 949,5 MWh.

Profitul operațional a crescut cu 9,4%

Profitul operațional al Grupului a ajuns la 773,1 milioane de lei, în creștere cu 9,4%. Rezultatul financiar a rămas negativ, la 205,1 milioane de lei, iar profitul net a urcat cu 36,1 milioane de lei, la 457,5 milioane de lei.

„Electrica a devenit mai mult decât distribuție și furnizare. A devenit un grup în care urmează să începem să vedem rezultatele integrării întregului lanț valoric: producție, stocare, furnizare, distribuție și servicii energetice”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO-ul Electrica.

Pentru a doua jumătate a anului, compania anunță continuarea investițiilor în capacități noi de producție, stocare și servicii energetice.

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