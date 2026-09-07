Hidroelectrica scumpește energia pentru milioane de români. Cu cât vor crește facturile de la 1 octombrie

Hidroelectrica va majora, începând din luna octombrie, prețul energiei electrice pentru clienții noi, dar și pentru consumatorii ale căror contracte ajung la scadență. Prețul energiei va crește cu peste 14%, de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, în timp ce impactul asupra facturii finale va fi de aproximativ 7%, după adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor.

Autoritățile au anunțat că vor continua mecanismele de sprijin. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți, astfel că modificarea va afecta un număr important de consumatori.

Cu cât cresc facturile la energie

În funcție de consum și de tarifele aplicate, prețul final facturat ar putea crește de la aproximativ 1,19 lei/kWh la circa 1,27 lei/kWh.

Pentru o familie care consumă 100 kWh într-o lună, majorarea ar însemna aproximativ 8 lei în plus la factura de electricitate.

În cazul unui consum lunar de 300 kWh, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei.

Scumpirea îi va viza în primul rând pe clienții noi ai Hidroelectrica și pe cei care ajung la finalul perioadei contractuale și vor primi noile oferte.

De ce se scumpește energia

Majorarea prețurilor vine în contextul scăderii debitului Dunării, care afectează producția hidro. În aceste condiții, cantitatea de energie disponibilă din producția proprie este mai redusă, iar compania este nevoită să cumpere energie de pe alte piețe, unde prețurile sunt mai ridicate.

Astfel, costurile mai mari de achiziție se reflectă în noile oferte transmise consumatorilor.

Cum pot românii să reducă factura la electricitate

În contextul noilor scumpiri, reducerea consumului rămâne una dintre cele mai simple metode prin care gospodăriile își pot diminua facturile.

Printre măsurile recomandate se numără înlocuirea becurilor incandescente cu unele LED, deconectarea aparatelor electronice de la priză atunci când nu sunt folosite și utilizarea mai eficientă a electrocasnicelor.

O altă măsură importantă este izolarea termică a locuinței. Aceasta poate reduce necesarul de încălzire electrică în sezonul rece, când consumul de energie crește considerabil.

Ce se întâmplă cu consumatorii vulnerabili

Autoritățile au anunțat că vor continua mecanismele de sprijin pentru plata facturilor în cazul consumatorilor vulnerabili. Pe termen lung, însă, plafonul și condițiile de acordare a ajutoarelor rămân incerte.

Pentru gospodăriile care nu beneficiază de sprijin, reducerea consumului și gestionarea atentă a bugetului familiei rămân principalele metode de limitare a impactului facturilor la energie.