 Hidroelectrica scumpește energia pentru milioane de români. Cu cât vor crește facturile de la 1 octombrie | adevarul.ro
search
Luni, 7 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hidroelectrica scumpește energia pentru milioane de români. Cu cât vor crește facturile de la 1 octombrie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Hidroelectrica va majora, începând din luna octombrie, prețul energiei electrice pentru clienții noi, dar și pentru consumatorii ale căror contracte ajung la scadență. Prețul energiei va crește cu peste 14%, de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, în timp ce impactul asupra facturii finale va fi de aproximativ 7%, după adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor.

Autoritățile au anunțat că vor continua mecanismele de sprijin.
Autoritățile au anunțat că vor continua mecanismele de sprijin. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți, astfel că modificarea va afecta un număr important de consumatori.

Cu cât cresc facturile la energie

În funcție de consum și de tarifele aplicate, prețul final facturat ar putea crește de la aproximativ 1,19 lei/kWh la circa 1,27 lei/kWh.

Pentru o familie care consumă 100 kWh într-o lună, majorarea ar însemna aproximativ 8 lei în plus la factura de electricitate.

În cazul unui consum lunar de 300 kWh, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei.

Scumpirea îi va viza în primul rând pe clienții noi ai Hidroelectrica și pe cei care ajung la finalul perioadei contractuale și vor primi noile oferte.

De ce se scumpește energia

Majorarea prețurilor vine în contextul scăderii debitului Dunării, care afectează producția hidro. În aceste condiții, cantitatea de energie disponibilă din producția proprie este mai redusă, iar compania este nevoită să cumpere energie de pe alte piețe, unde prețurile sunt mai ridicate.

Astfel, costurile mai mari de achiziție se reflectă în noile oferte transmise consumatorilor.

Cum pot românii să reducă factura la electricitate

În contextul noilor scumpiri, reducerea consumului rămâne una dintre cele mai simple metode prin care gospodăriile își pot diminua facturile.

Printre măsurile recomandate se numără înlocuirea becurilor incandescente cu unele LED, deconectarea aparatelor electronice de la priză atunci când nu sunt folosite și utilizarea mai eficientă a electrocasnicelor.

O altă măsură importantă este izolarea termică a locuinței. Aceasta poate reduce necesarul de încălzire electrică în sezonul rece, când consumul de energie crește considerabil.

Ce se întâmplă cu consumatorii vulnerabili

Autoritățile au anunțat că vor continua mecanismele de sprijin pentru plata facturilor în cazul consumatorilor vulnerabili. Pe termen lung, însă, plafonul și condițiile de acordare a ajutoarelor rămân incerte.

Pentru gospodăriile care nu beneficiază de sprijin, reducerea consumului și gestionarea atentă a bugetului familiei rămân principalele metode de limitare a impactului facturilor la energie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scumpire la Hidroelectrica: cât va plăti în plus fiecare familie pentru curent și cine este vizat de noile tarife
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
AfD câștigă alegerile din landul Saxonia-Anhalt, dar nu obține majoritatea pentru a guverna singur. Merz intră sub o presiune politică uriașă
gandul.ro
image
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
fanatik.ro
image
Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Trump, fără progrese pentru oprirea războiului. Ce a discutat Zelenski cu Witkoff și Kushner
libertatea.ro
image
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
digisport.ro
image
Fetița de nici 2 ani, găsită singură printre mașini fusese lăsată în grija surorii sale de 4 ani
click.ro
image
Super El Niño schimbă iarna în Europa. Ce urmează pentru România. Climatolog ANM: "Va fi fără precedent"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
observatornews.ro
image
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
cancan.ro
image
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea
playtech.ro
image
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
fanatik.ro
image
Dacia schimbă planul. Renunță la un vehicul mare, la scurt timp după avertismentul despre viitorul mărcii. Ce pregătește producătorul de la Mioveni
ziare.com
image
Mașina i-a luat foc! Ce s-a întâmplat apoi îi va rămâne în memorie toată viața: ”Le voi povesti celor trei copii”
digisport.ro
image
Salată de fasole pentru zilele în care nu vrei să gătești. Nu există mai rapidă de atât!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Alinei Ceușan după renovare. După ce s-a mutat din Cluj, influencerița și-a cumpărat o vilă veche în București și a modernizat-o. Arată ca din povești! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 7 septembrie 2026. Ziua în care un gest mic poate schimba totul! Cine are parte de bani, surprize și o veste neașteptată
mediaflux.ro
image
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită
click.ro
image
ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
click.ro
image
Scântei între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat între cele două: „Ne-am certat”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Prințul William și Prințesa Anne Foto Getty Images (2) jpg
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea, din nou la medic după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize
image
O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat