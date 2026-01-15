Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Premierul i-a mulțumit pentru reluarea participării la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României

Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, pe Ali Yerlikaya, ministrul Afacerilor interne din Republica Turcia, care efectuează o vizită oficială în România, la invitația omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru de Interne.

Ilie Bolojan a salutat dinamica susținută a cooperării bilaterale din ultimii ani, în plan politic, economic și de securitate, Turcia fiind un partener strategic și un aliat deosebit de important în NATO și la Marea Neagră, precum și importanța cooperării în formatul Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt, se arată într-un comunicat al Guvernului.

„În contextul provocărilor din regiune, premierul român a salutat viziunea comună și cooperarea strânsă ca aliați și a transmis mulțumiri pentru reluarea participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României.

În ceea ce privește cooperarea bilaterală în domeniul afacerilor interne, premierul Bolojan a salutat dialogul constant și buna cooperare între cele două ministere, mai ales în domenii precum combaterea migrației ilegale și a traficului de migranți, combaterea traficului de droguri, schimbul de bune practici, experiență și asistență reciprocă în caz de dezastre naturale sau situații de urgență”, se arată în comunicat.

Premierul Ilie Bolojan a apreciat că Declarația comună semnată joi, la București, de către miniștrii de interne trasează direcții concrete de acțiune în domeniile de interes reciproc și creează premisele unor rezultate în beneficiul cetățenilor celor două țări.

Din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

Alături de ministrul afacerilor interne al Republicii Turcia, Ali Yerlikaya, a participat la întrevedere ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Altan.

Vineri, Ilie Bolojan va merge la Iași și Botoșani

Premierul Ilie Bolojan va avea vineri, 16 ianuarie, ședințe de lucru cu primari din județele Iași și Botoșani, pe teme ce țin de administrația publică locală.

La întâlniri vor participa reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.