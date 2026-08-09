Tensiuni în Marea Neagră: Turcia restricționează tranzitul navelor după escaladarea atacurilor

Turcia restricționează accesul unor nave comerciale în Marea Neagră, în contextul în care guvernul de la Ankara este tot mai preocupat de intensificarea atacurilor rusești și ucrainene asupra navelor din regiune.

Direcția Generală pentru Siguranța Maritimă le-a transmis mai multor nave care se îndreptau spre Novorossiisk, principalul hub pentru exporturile de petrol și cereale al Rusiei, că în prezent nu eliberează autorizații de tranzit pentru astfel de curse sau că are nevoie de mai mult timp pentru a analiza cererile de trecere prin strâmtoarea Dardanele, au declarat surse citate de Bloomberg.

Autoritățile nu au oferit nicio explicație pentru această măsură, au adăugat acestea, solicitând să nu le fie dezvăluită identitatea, deoarece informațiile nu sunt publice. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina, potrivit surselor.

Întârzierile limitează, în fapt, fluxul navelor care intră în Marea Neagră, unde o intensificare a atacurilor asupra vaselor comerciale, inclusiv asupra unor nave deținute de companii turcești, a determinat Ankara să solicite măsuri suplimentare pentru creșterea securității.

Direcția Generală pentru Siguranța Maritimă a redirecționat solicitările de comentarii către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la Ankara, care nu a răspuns solicitărilor transmise prin e-mail sau telefon în afara programului obișnuit de lucru.

Navele care au alte destinații par să nu fie afectate. Vasele care se îndreaptă spre porturi din Bulgaria, România, Georgia și Turcia au continuat sâmbătă să navigheze spre nord, prin strâmtoarea Dardanele, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim compilate de Bloomberg.

Ankara cere măsuri pentru siguranța navigației

La începutul acestei săptămâni, Ministerul turc de Externe a anunțat că mai mulți cetățeni turci au fost răniți în urma unor atacuri cu drone asupra a două nave deținute de companii turcești.

„Reiterăm apelul nostru adresat tuturor actorilor relevanți, în special părților aflate în război, de a implementa de urgență măsuri concrete pentru asigurarea siguranței navigației în Marea Neagră”, a transmis Ministerul turc de Externe într-un comunicat emis marți.

Instituția a avertizat că o escaladare a conflictului ar avea „consecințe negative multiple”, inclusiv asupra securității alimentare. Luna trecută, o navă turcească a fost, de asemenea, lovită în apropierea terminalului petrolier al Caspian Pipeline Consortium din Novorossiisk, în cadrul unei serii de atacuri care au determinat instalația să suspende și să reia încărcările de mai multe ori în ultimele săptămâni.

Cele mai recente întârzieri riscă să adauge o nouă complicație comerțului mondial, într-un moment în care fluxurile de petrol sunt deja perturbate semnificativ de războiul din Iran și de reducerea volumelor care tranzitează strâmtoarea Hormuz, mai notează publicația.

Intensificarea atacurilor rusești și ucrainene a generat, de asemenea, îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu cereale din regiunea Mării Negre, contribuind la creșterea prețurilor grâului până la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în luna iulie.

Bosforul și Dardanelele, puncte-cheie pentru transportul maritim

Strâmtorile Bosfor și Dardanele traversează apele teritoriale ale Turciei și fac legătura între Marea Neagră și Marea Egee, fiind printre cele mai intens utilizate căi navigabile din lume.

Peste 40.000 de nave au traversat Bosforul în 2025, potrivit datelor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Turcia.

Turcia este obligată, în baza Convenției de la Montreux din 1936, să asigure libertatea de trecere a navelor comerciale prin strâmtori, însă are și dreptul de a reglementa navigația din motive de siguranță.

Deși statul membru NATO a încercat să mențină relații atât cu Ucraina, cât și cu Rusia pe durata războiului, conflictul a perturbat și în trecut traficul maritim prin strâmtorile turcești.

În 2022, Ankara a cerut navelor să prezinte documente suplimentare pentru a demonstra valabilitatea asigurărilor acestora, după ce sancțiunile Uniunii Europene au exclus anumite transporturi de la acoperirea prin polițe de asigurare.