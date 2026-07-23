Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce atacurile rusești au blocat transportul maritim în Marea Neagră

Kievul a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce atacurile rusești asupra unor nave civile au perturbat exporturile ucrainene de cereale prin Marea Neagră, chiar în perioada de vârf a recoltei, relatează kyivpost.com.

Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce atacurile Rusiei asupra unor nave comerciale civile au dus la oprirea completă a traficului pe coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră, exact în perioada critică a recoltei agricole.

Ministrul ucrainean de externe interimar, Andrii Sibiha, a declarat miercuri că, în ziua respectivă, niciun vas nu a mai tranzitat coridorul maritim, după o serie de atacuri rusești asupra unor nave comerciale civile.

„Rusia ține ostatică securitatea alimentară mondială”, a scris Sibiha pe X.

Potrivit ministrului de externe, Rusia a lovit cel puțin trei nave comerciale civile în ultimele zile, provocând moartea sau rănirea a zeci de membri ai echipajelor. Ucraina a acuzat că Rusia a lovit cel puțin trei nave comerciale civile în ultimele zile, provocând moartea sau rănirea a zeci de membri ai echipajelor. Ucraina a solicitat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU să aibă loc pe 27 iulie, pentru a discuta ceea ce Kievul descrie drept o escaladare a atacurilor rusești împotriva libertății de navigație în Marea Neagră.

Traficul din Marea Neagră, blocat complet

Perturbarea survine într-una dintre cele mai importante perioade ale calendarului agricol ucrainean, când cerealele recoltate ajung, în mod normal, spre terminalele de export și piețele internaționale.

Sibiha a descris absența totală a navelor de pe coridorul maritim, înregistrată miercuri, drept o tentativă deliberată de a provoca daune economice și umanitare, prin vizarea capacității Ucrainei de a-și exporta produsele alimentare.

El a comparat acțiunile Moscovei din Marea Neagră cu atacurile recente ale Iranului asupra rutelor energetice din zona Strâmtorii Ormuz, susținând că Rusia exercită o presiune similară asupra piețelor alimentare globale.

Comparația survine în contextul în care perturbările din zona Strâmtorii Ormuz au devenit o preocupare internațională majoră, dată fiind importanța acestei rute pentru aprovizionarea globală cu energie. Miniștrii de externe ai statelor ASEAN, reuniți săptămâna aceasta la Manila, sunt așteptați să ceară redeschiderea completă a strâmtorii.

Ucraina a folosit în premieră rachete britanice Storm Shadow pe teritoriul Rusiei

Rusia, la rândul ei, a confirmat miercuri că forțele sale au lovit infrastructura portuară și navele aflate în porturile Odesa și Cernomorsk.

Presiune tot mai mare asupra exporturilor ucrainene de cereale

Cele mai recente atacuri adaugă presiune suplimentară asupra rețelei maritime de export a Ucrainei, deja vulnerabilă.

Gigantul din domeniul transportului maritim Maersk și-a suspendat temporar operațiunile prin Portul de pescuit Cirnomorsk, invocând faptul că actualele condiții nu mai permit continuarea activității în zonă. Mărfurile destinate acestui terminal vor fi redirecționate către portul românesc Constanța.

Portul ucrainean de adâncime din Cirnomorsk rămâne operațional și este distinct de portul de pescuit, potrivit Ministerului ucrainean al Infrastructurii.

Cu toate acestea, atacurile repetate cu rachete și drone rusești au costat deja Ucraina aproximativ o treime din capacitatea sa de export de cereale prin porturile de la Marea Neagră, potrivit traderilor și analiștilor citați de Reuters. Înainte de aceste perturbări, Ucraina reprezenta aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și 11% din exporturile mondiale de porumb.

Cele mai recente atacuri au pus în pericol și viețile echipajelor străine.

Miercuri, grănicerii ucraineni au evacuat toți cei 16 membri ai echipajului — 14 egipteni și 2 sirieni — de pe nava vrachier Golden Rose, după ce aceasta a fost lovită de o dronă rusească și a luat foc. Un alt atac rusesc, produs la începutul lunii, asupra unei nave sub pavilion togolez, aflată în proces de descărcare a unui transport de îngrășăminte, a ucis cinci membri ai echipajului și a rănit alți cinci, potrivit autorităților ucrainene.

„Nicio țară nu are dreptul să înfometeze lumea”

Kievul susține că, dacă perturbările continuă, consecințele vor depăși cu mult granițele Ucrainei.

Sibiha a avertizat că riscurile tot mai mari pentru transportul maritim și reducerea exporturilor agricole ucrainene ar putea duce la creșterea prețurilor la alimente și la agravarea foametei în rândul populațiilor vulnerabile din Africa, Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.

Ucraina încearcă acum să transforme acest subiect dintr-un diferend bilateral de război într-o problemă internațională legată de securitatea maritimă și aprovizionarea globală cu alimente.

Kievul a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU și îndeamnă statele, în special pe cele dependente de exporturile agricole din Marea Neagră, să facă presiuni asupra Moscovei pentru a opri atacurile împotriva navigației civile.

„Nicio țară nu are dreptul să înfometeze lumea”, a declarat Sibiha, susținând că o presiune internațională coordonată ar putea forța Rusia să oprească aceste atacuri.