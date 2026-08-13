Ucraina a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu drone asupra orașului portuar Novorossiisk, de la Marea Neagră, unul dintre cele mai importante puncte pentru exporturile rusești de cereale. Atacul s-a soldat cu trei morți, inclusiv un copil, și cel puțin 24 de răniți, potrivit autorităților locale citate de Reuters.

Atacul a provocat și pagube importante infrastructurii portuare. Două terminale majore de cereale au fost scoase temporar din funcțiune, ceea ce a generat îngrijorări privind posibile perturbări ale exporturilor rusești de grâu și, implicit, asupra prețurilor de pe piețele internaționale.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a afirmat că atacul a avut „o importanță strategică” și că forțele ucrainene au lovit baza navală rusă din Novorossiisk folosind drone și rachete.

Președintele Volodimir Zelenski a susținut că au fost lovite două fregate, o navă mare de debarcare, o corvetă și alte nave. Potrivit acestuia, atacurile au vizat inclusiv poziții de apărare aeriană, cheiuri și infrastructura portuară.

Zelenski a mai afirmat că armata ucraineană a folosit drone cu propulsie cu reacție, rachete și sisteme navale fără pilot.

Informațiile privind amploarea pagubelor militare nu au putut fi verificate independent.

Atacul este cu atât mai important cu cât Rusia este cel mai mare exportator de grâu din lume, iar o mare parte din cerealele rusești sunt transportate către piețele internaționale prin porturile de la Marea Neagră.

Sectorul cerealelor din Rusia a avertizat anterior că intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii portuare ar putea afecta exporturile prin Marea Neagră. O eventuală întrerupere semnificativă a livrărilor ar putea pune presiune pe prețurile mondiale și ar afecta în special țările din Africa și Orientul Mijlociu care depind de importurile de cereale.

Primarul orașului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a declarat că portul și-a întrerupt alimentarea cu apă și că în oraș a fost instituită starea de urgență.

Potrivit acestuia, patru întreprinderi, peste 20 de clădiri rezidențiale și mai multe instituții de învățământ au fost avariate.

„Novorossiisk a trăit o noapte îngrozitoare”, a scris primarul pe Telegram.

Autoritățile locale au raportat trei persoane ucise și cel puțin 24 rănite în urma atacurilor.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au doborât și distrus 502 drone ucrainene în cursul nopții.

Atacurile nu s-au limitat la Novorossiisk. Mai multe locuințe din Crimeea, teritoriu ocupat și anexat ilegal de Rusia, potrivit comunității internaționale, au fost de asemenea avariate, conform autorităților locale instalate de Moscova.

Novorossiisk a devenit una dintre principalele baze ale Flotei ruse din Marea Neagră după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra bazei navale de la Sevastopol, în Crimeea. Rusia și-a retras o parte importantă a navelor militare din Sevastopol și le-a relocat în portul de la Novorossiisk.