Ucraina a folosit pentru prima dată 15 arme de producție proprie într-un atac coordonat asupra Novorossiisk. Un terminal de cereale, o bază navală și nave rusești au fost lovite

Ucraina a combinat 15 sisteme de armament de producție proprie într-un atac coordonat asupra Novorossiisk, lovind nave de război rusești și determinând autoritățile ruse să declare stare de urgență în orașul-port de la Marea Neagră.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri, 12 august, că Ucraina a folosit 15 sisteme de rachete, drone aeriene și drone navale, produse intern, într-un singur atac coordonat asupra bazei navale ruse de la Novorossiisk, lovind mai multe nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagră aflate adăpostite în port.

Operațiunea a demonstrat raza de acțiune tot mai mare a arsenalului ucrainean de producție proprie și capacitatea Kievului de a lovi unul dintre principalele centre militare rusești de la Marea Neagră, fără a se baza pe armele occidentale cu rază lungă de acțiune, scrie kyivpost.com.

„Astăzi am primit un raport privind rezultatele operațiunii noastre împotriva Novorossiisk. O combinație de sancțiuni cu rază lungă de acțiune a armele noastre. O operațiune reușită”, a scris Zelenski pe platforma X.

Președintele ucrainean le-a mulțumit militarilor pentru precizie, precum și dezvoltatorilor și producătorilor de armament pentru „consolidarea vizibilă a capacităților Ucrainei”.

15 sisteme ucrainene, într-o singură operațiune

Potrivit lui Zelenski, operațiunea a combinat o gamă largă de arme de producție internă, atât aeriene, cât și navale.

„Pentru prima dată, într-o singură operațiune, au acționat împreună sistemele Palianiția, Peklo, Bars și Long Neptune”, a scris președintele ucrainean.

Pachetul de atac a mai inclus dronele aeriene Mici, Fire Point, Ramzai, Sicen, Trust, Hariok, Bober, Liutîi și Dovbuș, precum și dronele navale de suprafață Sargan și Mamai.

Un terminal de cereale, o bază navală și nave rusești au fost lovite în Novorossiisk

Pe 12 august, Forțele de Apărare ale Ucrainei au efectuat unul dintre cele mai reușite atacuri asupra unuia dintre cele mai protejate orașe din Rusia, Novorossiisk. Atacul a vizat Fabrica de Pâine și Făină din Novorossiisk (NKHP), terminalele de cereale și păcură, baza Marinei Ruse din Novorossiisk și terminalul de export de petrol Șeșharis, conform proiectelor OSINT Exilenova+ și CyberBoroșno. Numeroase daune au fost înregistrate la terminalul de cereale al NKHP la instalațiile de depozitare și transport ale cerealelor, în special la elevatoarele de cereale. Este unul dintre cele trei terminale principale de cereale din Novorossiisk și furnizează aproximativ 12% din exporturile de cereale rusești.

Conform imaginilor din satelit, celelalte două terminale de cereale ale orașului Novorossiisk — NZT, care reprezintă 12% din exporturi, și KSK, cu o cotă de 14% — nu au fost afectate. În total, cele trei terminale de cereale ale orașului reprezintă aproximativ 40% din exporturile de cereale rusești, în timp ce aproximativ 80% din aceste exporturi trec prin bazinul Azov-Marea Neagră.

Analiștii OSINT sugerează, de asemenea, că navele și vasele de la baza navală rusă din Novorossiisk ar fi fost avariate în timpul atacului. Conform datelor lor, fregatele Proiectului 11356P, Amiralul Makarov și Amiralul Essen, ar fi fost avariate, fiind înregistrate daune la ambele nave în zona lansatoarelor de rachete de croazieră Kalibr, fiecare fregată având opt celule de lansare.

Printre alte nave și vase care ar fost lovite, analiștii OSINT menționează dragorul de mine al Proiectului 266M și nava de cercetare OS Viktor Cerokov din cadrul Proiectului 20360. De asemenea, conform datelor lor, ar fi putut fi lovite nava de patrulare a Proiectului 22160, care nu a fost încă identificată cu exactitate, nava de recunoaștere Priazovîe din cadrul Proiectului 864, unde sunt posibile avarii la pupa, precum și o navă de transport marfă uscată neidentificată.

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În plus, au fost înregistrate mai multe lovituri asupra țintelor terestre ale Brigăzii a 4-a de Submarine.

Între timp, la terminalul de export de petrol Șesharis s-au înregistrat daune la danele principale. În special, dana nr. 1, care este utilizată pentru deservirea petrolierelor mari Aframax și Suezmax, ar fi fost avariată. Este probabil ca un petrolier Aframax să fi fost lovit în timpul încărcării.

Analiștii subliniază că imaginea din satelit prezintă urme ale incendiului, o cantitate mare de spumă de incendiu și pete de petrol în apă.

Nave de război rusești, lovite în golful Novorossiisk

Zelenski a precizat că datele verificate de partea ucraineană arată că printre țintele atacului s-au numărat mai multe nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagră, adăpostite în golful Novorossiisk.

„Printre rezultatele operațiunii, este important de menționat loviturile asupra navelor flotei ruse care se ascundeau în golful Novorossiisk”, a scris acesta.

„Potrivit datelor verificate, au fost lovite fregatele Admiral Essen și Admiral Makarov, o navă mare de debarcare, o corvetă și alte nave.”

Miercuri, Statul-Major General al Ucrainei și Serviciul de Securitate (SBU) au raportat avarii de diferite grade asupra a patru nave rusești: fregatele de tip Proiect 11356 Admiral Makarov și Admiral Essen, nava mică purtătoare de rachete de tip Proiect 21631 Buian-M și nava de patrulare de tip Proiect 22160 Vasili Bikov.

Ucraina a mai anunțat că a lovit un radar 30N6E, parte a unui sistem de apărare antiaeriană S-300, o echipă mobilă de foc aflată la debarcaderul nr. 2, infrastructură de la alte câteva debarcadere, precum și intrarea unui tunel al depozitului petrolier Hrușova, care face legătura cu terminalul Șeskharis.

Novorossiisk, nu mai este un refugiu sigur

Novorossiisk a devenit ultimul mare bastion al Flotei Ruse de la Marea Neagră din regiune, după ce atacurile repetate ale Ucrainei au forțat Moscova să relocheze o parte a navelor din Crimeea ocupată.

Portul se află la peste 300 de kilometri de linia frontului, însă operațiunea de miercuri a arătat că retragerea flotei mai adânc în teritoriul rusesc nu a scos-o de sub raza de acțiune a Ucrainei.

„Flota de ocupație și toată infrastructura care o susține nu vor fi în siguranță atâta timp cât agresiunea Rusiei continuă”, a declarat Zelenski.

Autoritățile ruse au declarat stare de urgență în Novorossiisk, după ce atacul amplu din timpul nopții a avariat infrastructura, a fisurat două conducte majore de apă, a perturbat alimentarea cu apă a orașului și a provocat mai multe incendii.

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Primarul orașului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a declarat că a fost înființat un centru de comandă pentru situații de urgență, în timp ce echipele de intervenție inspectau zonele afectate și căutau resturi de drone.

„Sancțiunile cu rază lungă de acțiune” ale Ucrainei

Zelenski a prezentat atacul drept o nouă aplicare a ceea ce Kievul numește „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” — termenul folosit de autoritățile ucrainene pentru loviturile executate cu arme de producție proprie asupra unor obiective militare și economice rusești care susțin invazia.

„Au fost lovite și alte obiective rusești care contribuiau la finanțarea războiului”, a scris Zelenski.

„Este pe deplin justificat ca Ucraina să răspundă războiului dus de Rusia, iar Rusia este cea care poate și trebuie să pună capăt acestui război.”

Președintele ucrainean a mai spus că Ucraina va continua să aplice atât „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, cât și „sancțiuni cu rază medie de acțiune”, pentru a menține presiunea asupra Moscovei în vederea unei păci.

„Vom continua să încurajăm Rusia să urmeze calea păcii prin utilizarea în continuare a sancțiunilor noastre cu rază lungă și medie de acțiune”, a scris Zelenski.

Acesta a adăugat că prioritățile pe termen scurt au fost discutate cu ministrul ucrainean al Apărării, comandantul-șef al armatei, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot și reprezentanți ai SBU.