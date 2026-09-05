Ratko Mladić a fost comemorat, la Belgrad, de o asociație a generalilor în rezervă. Va fi înmormântat lângă fiica sa, fără onoruri de stat

Ratko Mladić va fi înmormântat, la Belgrad, fără onoruri de stat sau militare. O asociație a generalilor în rezervă a organizat o comemorare, însă oficialii sârbi nu participă nici la ceremonie, nici la funeralii.

Ratko Mladić va fi înmormântat fără onoruri de stat şi în amsenţa oficialilor. Foto: arhiva

Ratko Mladić, fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci, condamnat la închisoare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, va fi înmormântat luni, 7 septembrie, la Belgrad fără onoruri de stat sau militare.

Mii de persoane sunt așteptate să participe la înmormântare, însă autoritățile sârbe au stabilit ca aceasta să se desfășoare fără participarea reprezentanților statului.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, premierul și președintele parlamentului nu vor fi prezenți și nu vor exista salve de artilerie sau o gardă militară ceremonială, potrivit euronews.com.

Va fi înmormântat alături de fiica sa, care s-a sinucis în anii 1990

Ratko Mladić a murit săptămâna trecută, în timp ce ispășea pedeapsa pe viață. Rămășițele sale au fost aduse joi de la Haga în Serbia, cu un avion guvernamental.

Sicriul, învelit în drapelul național, a fost scos din avion de soldați sârbi și transportat până la o dubă vișinie fără însemne. Vehiculul a fost apoi escortat de poliție pe principala autostradă din Belgrad.

În avion s-au aflat ministrul Justiției, Nenad Vujić, fiul lui Mladić, Darko, și doi dintre foștii săi asistenți din armată.

Trupul lui Ratko Mladić a fost transportat la un spital militar din Belgrad pentru autopsie. Luni dimineață, sicriul urma să fie depus la o biserică din apropierea cimitirului Košutnjak, înaintea înmormântării programate în aceeași zi, potrivit familiei.

Poziția adoptată pentru funeralii este diferită de cea anunțată inițial de ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujić, care declarase că Serbia îi va acorda lui Mladić „toate onorurile militare și de stat”.

Ratko Mladić nu va fi înhumat nici pe Aleea Marilor Oameni sau pe Aleea Cetățenilor de Onoare, deși au existat solicitări în acest sens. Familia a anunțat că Ratko Mladić va fi îngropat alături de fiica sa, care s-a sinucis în anii 1990, potrivit presei sârbe.

Sâmbătă, la Casa Armatei Sârbe din Belgrad, a avut loc o ceremonie dedicată fostului comandant. Evenimentul a fost organizat de o asociație a generalilor în rezervă, iar oficialii aflați în funcție nu au participat la eveniment.

Condamnat pentru genocid și crime de război

Fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci a devenit una dintre figurile cele mai controversate ale războiului din Bosnia, izbucnit după declararea independenței țării, la începutul anului 1992, atunci când liderii sârbilor bosniaci, sprijiniți de guvernul de la Belgrad condus de Slobodan Milošević, și-au creat propriul stat.

Ofensiva militară condusă de Ratko Mladić urmărea extinderea teritoriului controlat de sârbii bosniaci și îndepărtarea populației bosniace și croate din zonele revendicate de aceștia.

Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat pentru genocid și l-a considerat responsabil pentru organizarea execuțiilor a peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci la Srebrenica, în iulie 1995. Masacrul este considerat cea mai gravă baie de sânge produsă pe teritoriul european de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ratko Mladić a fost găsit vinovat și de crime de război și crime împotriva umanității în legătură cu asediul Sarajevo.

La înmormântare sunt aşteptate „zeci de mii” de persoane

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a avertizat că la înmormântare s-ar putea aduna un număr foarte mare de susținători ai lui Ratko Mladić. Potrivit estimărilor prezentate de șeful statului, la ceremonie ar putea participa „zeci de mii” de persoane.

Ratko Mladic a murit la 84 de ani, în închisoare. Fostul lider militar al sârbilor bosniaci își ispășea pedeapsa pe viață pentru crime împotriva umanității

„Va fi dificil să asigurăm și să garantăm securitatea tuturor”, a declarat Aleksandar Vučić, explicând că poliția și agenția de securitate a statului se pregătesc pentru o prezență numeroasă.

„Va fi o sarcină dificilă pentru serviciile noastre și vom folosi toate mijloacele de care dispunem pentru a asigura securitatea”, a completat el explicând că a discutat cu familia fostului comandant și că își dorește ca funeraliile să se desfășoare într-un mod demn.

„Am vorbit cu familia lui Mladić și îmi doresc ca totul să se desfășoare într-un mod demn”, a adăugat Aleksandar Vučić.

Președintele sârb a precizat că nu va participa la înmormântare, deoarece are programată o vizită oficială a președintelui Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev.

„Am o vizită oficială luni și pe tot parcursul zilei de marți a președintelui Uzbekistanului (Shavkat Mirziyoyev), programată în urmă cu patru luni”, a declarat vineri Aleksandar Vučić.

„Am făcut tot ce era necesar și tot ce era posibil pentru ca acest lucru să se desfășoare într-un mod demn, serios și responsabil, pentru ca statul să se comporte în mod corespunzător? Exact asta am făcut”, a mai spus președintele Serbiei.

Reacții europene după comemorarea lui Mladić

Moartea fostului comandant a fost urmată de priveghiuri și marșuri la care au participat mii de sârbi, iar manifestările au provocat reacții critice din partea oficialilor europeni.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita programată în Serbia și a criticat glorificarea lui Ratko Mladić. Ea a spus că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile europene și a reamintit condamnările pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

„Detest glorificarea publică a lui Ratko Mladić, un criminal de război decedat, condamnat pentru genocidul de la Srebrenica și crime împotriva umanității”, a declarat şi Michael O’Flaherty, comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei.

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Mecanismul Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale, instituția care a preluat atribuțiile Tribunalului de la Haga, a transmis că este „solidară cu victimele, supraviețuitorii și familiile acestora care au suferit în urma crimelor pentru care domnul Mladić a fost găsit vinovat”.

Miniștrii de Externe ai Belgiei și Irlandei s-au pronunțat, de asemenea, împotriva acordării oricăror onoruri unei persoane condamnate pentru genocid.

Pe de altă parte, Ministerul de Externe al Rusiei a transmis un mesaj de condoleanțe şi a criticat justiția internațională, pe care o acuză de „decizii crude”.

Red Star Belgrad, amendată de UEFA

Scandalul a ajuns și în fotbal, după ce suporterii echipei Red Star Belgrad au scandat în onoarea lui Ratko Mladić la un meci din Europa League disputat săptămâna trecută, chiar în ziua morții acestuia.

Formația sârbă a pierdut partida cu 5-1 în fața echipei cehe Viktoria Plzeň. UEFA a anunțat, vineri seară, că Red Star Belgrad trebuie să plătească o amendă de 90.000 de euro pentru mai multe abateri, inclusiv scandări nepotrivite pentru un eveniment sportiv și „comportament rasist și/sau discriminatoriu”.

Și clubul bosniac FK Borac Banjaluka a fost sancționat. Echipa a primit o amendă de 39.500 de euro pentru scandări în favoarea lui Ratko Mladić și alte abateri ale suporterilor, în timpul meciului din Conference League împotriva formației islandeze Vikingur Reykjavik.