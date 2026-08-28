Proteste violente la Ceuta. Manifestanții au incendiat o tabără de migranți

O tabără de migranți amenajată în exclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, a fost incendiată joi de manifestanți care protestează față de situația din teritoriu și cer returnarea imediată a migranților în Maroc.

Soldați ai armatei spaniole sunt mobilizați în enclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia

Mai multe imagini filmate pe plaja Benitez, unde migranții sunt campați de câteva săptămâni, surprind civili aruncând în foc obiecte care le aparțin acestora. Forțele de ordine au intervenit pentru a separa protestatarii de migranți, care s-au retras pe un dig, notează dpa, citat de Agerpres.

Tensiunile au crescut și înainte de incendierea taberei. Manifestanții au încercat să oprească vehicule ale Crucii Roșii care transportau apă și alimente pentru persoanele aflate în tabără.

Zeci de mii de migranți au ajuns în Ceuta

Criza din Ceuta a început la sfârșitul lunii iulie, când până la 80.000 de migranți au intrat în enclava spaniolă din Maroc, mulți dintre ei încercând să ajungă pe teritoriul spaniol înot. Potrivit datelor oficiale, cel puțin 96 de persoane au murit.

Ulterior, numeroși migranți s-au întors în Maroc, însă câteva mii au rămas în Ceuta. Situația a generat o dezbatere politică intensă în Spania, opoziția conservatoare cerând ca migranții rămași în enclavă să fie returnați.

O astfel de măsură este însă limitată de legislația internațională și de deciziile instanțelor spaniole, care interzic deportările colective și impun evaluarea individuală a fiecărui caz.

O situație aparte o reprezintă minorii neînsoțiți, care beneficiază de protecție specială. Aproximativ 1.500 de copii și adolescenți se află printre migranți, dintre care circa 500 sunt considerați vulnerabili, în special fete.

Autoritățile spaniole intenționează să transfere acești minori în partea continentală a Spaniei, în contextul în care centrele din Ceuta sunt deja supuse unei presiuni considerabile.

Guvernul lui Pedro Sanchez, presat de opoziție

Criza migranților pune o presiune tot mai mare asupra guvernului socialist condus de premierul Pedro Sanchez. Opoziția acuză executivul de lipsă de reacție și de incapacitatea de a gestiona situația.

În același timp, în interiorul guvernului au apărut contradicții privind modul în care autoritățile au fost informate despre valul masiv de migranți de la sfârșitul lunii iulie.

Ministrul apărării, Margarita Robles, a declarat că serviciul de informații CNI, aflat în subordinea sa, avertizase autoritățile cu o zi înainte despre afluxul de migranți. În schimb, ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska și alți membri ai guvernului au susținut că nu a existat niciun avertisment referitor la amploarea fenomenului.

Premierul Pedro Sanchez urmează să prezinte săptămâna viitoare, în plenul Parlamentului Spaniei, poziția guvernului cu privire la criza din Ceuta.