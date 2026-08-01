Criza din Ceuta a luat sfârșit. Aproape toți migranții au fost întorși în Maroc, niciunul nu a ajuns în Europa

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a anunțat că aproape toți migranții care au ajuns în enclava spaniolă Ceuta s-au întors între timp în Maroc, apreciind că criza provocată de afluxul a aproximativ 50.000 de persoane este, practic, încheiată.

„Aproape toți cei care ajunseseră în Ceuta s-au întors între timp în Maroc”, a transmis Albares într-un mesaj publicat pe platforma X.

Șeful diplomației spaniole a subliniat că integritatea spațiului Schengen a fost menținută și că niciun migrant nu a putut ajunge în Spania continentală fără a fi identificat.

Declarațiile vin după ce mai multe state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la gestionarea situației. Italia a anunțat anterior suspendarea temporară a aplicării acordului Schengen în relația cu Spania, invocând presiunea migrației.

Fără a nominaliza direct guvernul italian, Albares a criticat ceea ce a numit „confuzia condusă de interese” creată în jurul acestei crize.

La rândul său, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a transmis că ministrul spaniol i-a confirmat telefonic că „practic toți cei care au intrat în Ceuta s-au întors” și că „nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a Uniunii Europene”.

Situația va fi analizată în continuare la nivel european. Experți din statele membre se reunesc sâmbătă pentru a discuta evoluțiile recente, iar luni este programată o reuniune a ambasadorilor UE, care va evalua măsurile adoptate și coordonarea răspunsului la nivel comunitar.

Criza din Ceuta a izbucnit după ce zeci de mii de migranți au încercat să intre în enclava spaniolă de pe coasta nordică a Africii, unul dintre principalele puncte de acces către Uniunea Europeană.