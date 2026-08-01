Criza din Ceuta: un ONG marocan cere o anchetă independentă și acuză autoritățile

Asociația Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) cere o anchetă independentă privind valul fără precedent de migranți care au trecut din Maroc în exclava spaniolă Ceuta. Organizația susține că trebuie clarificate cauzele exodului și acuză autoritățile marocane de lipsă de reacție.

Potrivit AMDH, este nevoie de „o anchetă serioasă şi independentă pentru a face lumină asupra circumstanțelor și cauzelor care au dus la recentele valuri de exod și pentru a stabili responsabilitățile”.

Solicitarea vine după ce zeci de mii de migranți, majoritatea tineri marocani, au trecut în ultimele zile din orașul Fnideq în Ceuta, în urma zvonurilor că frontiera ar fi fost deschisă. Autoritățile spaniole au anunțat că aproape toți cei aproximativ 60.000 de migranți au fost returnați în Maroc.

Autoritățile spaniole au anunțat că haosul de la frontieră s-a soldat cu cel puțin 67 de morți.

În schimb, AMDH susține că bilanțul este mult mai mare și vorbește despre aproape 130 de victime, precum și despre zeci de persoane dispărute.

Organizația critică și „tăcerea îngrijorătoare a oficialilor şi instituțiilor” marocane, apreciind că lipsa unei reacții publice a contribuit la amplificarea crizei.

O sursă apropiată sectorului ONG-urilor a declarat pentru AFP că amploarea traversărilor sugerează că acestea nu ar fi fost posibile fără „acordul autorităților” marocane.

La rândul său, AMDH consideră statul marocan „pe deplin responsabil” pentru situația care a dus la exodul masiv, invocând nemulțumirea populației față de problemele economice, șomajul ridicat și inegalitățile sociale.

În același comunicat, organizația a condamnat și discursurile antiimigrație apărute în Europa și Statele Unite, despre care spune că alimentează ura împotriva migranților.

Totodată, AMDH solicită autorităților de la Rabat să readucă pe agenda politică revendicarea privind Ceuta și Melilla, cele două enclave spaniole din nordul Africii, pe care organizația le consideră parte a procesului de decolonizare.