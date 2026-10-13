Prințul William a transformat strada din fața Palatului Buckingham într-un teren de sport. Cu cine a jucat crichet

Traficul de pe The Mall, una dintre cele mai cunoscute artere ale Londrei, a fost oprit pentru un meci inedit de crichet, în care prințul William a intrat pe teren alături de foști și actuali campioni ai acestui sport.

Prinţul William jucând cricket pe strada de lângă Palatul Buckingham. Foto: X The Earthshot Prize

Cei obișnuiți să vadă pe The Mall procesiuni regale, drapele britanice și ceremonii oficiale au avut parte de o scenă cu totul diferită marţi, 13 octombrie. În locul coloanelor de mașini și al festivităților, în fața Palatului Buckingham s-a jucat crichet, iar printre cei care au pus mâna pe bâtă s-a numărat chiar prințul William.

Moștenitorul tronului britanic a participat la un meci informal organizat pentru a promova Earthshot, inițiativa sa dedicată soluțiilor pentru protejarea mediului. Alături de el au intrat în joc câteva nume importante ale crichetului internațional, într-un eveniment dedicat deopotrivă sportului, relațiilor dintre Regatul Unit și India și viitorului planetei, potrivit LBC.

Îmbrăcat într-un tricou și un pulover, William a încercat câteva lovituri. Sourav Ganguly, fostul căpitan al echipei naționale a Indiei, i-a lansat mingile, în timp ce prințul a încercat să le trimită în teren. La eveniment au participat și Brian Lara, unul dintre cei mai cunoscuți jucători din istoria echipei Indiilor de Vest, precum și Joe Root, căpitanul naționalei Angliei.

Prințul William şi-a făcut timp și pentru spectatorii veniți să urmărească partida, alături de care a făcut mai multe selfie-uri.

Întrebat de jurnaliști cum s-a descurcat William cu bâta de crichet, Sourav Ganguly a răspuns scurt: „A jucat bine”.

Evenimentul inedit de pe strada din fața Palatului Buckingham a urmărit să celebreze legăturile dintre Regatul Unit și India, două țări în care crichetul se bucură de o popularitate uriașă, în contextul în care India se pregătește să găzduiască luna viitoare summitul anual și ceremonia de decernare a premiilor Earthshot, proiect lansat de prințul William în 2020.

Inițiativa recompensează în fiecare an cinci câștigători, fiecare cu câte un milion de lire sterline, pentru a-i ajuta să dezvolte la scară largă soluții inovatoare care pot contribui la refacerea și protejarea planetei.

Premiul urmărește să susțină proiecte și tehnologii cu potențial de a răspunde unor probleme de mediu, de la degradarea naturii până la schimbările climatice.