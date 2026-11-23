Un bărbat de 74 de ani din Brazilia, diagnosticat cu Alzheimer, a fost găsit în viață după 11 zile petrecute rătăcind prin pădurea amazoniană.

Janarino Ferreira dos Santos a dispărut pe 10 noiembrie, după ce s-a aventurat într-o zonă împădurită din apropiere de Macapa, capitala statului Amapa, în nordul Braziliei, scrie Agerpres.

Joi, nepoata sa, Sara Montes, a făcut un apel către salvatori să continue căutările. Într-un videoclip publicat pe Instagram, ea a explicat că aceștia intenționau să le suspende duminică, 22 noiembrie.

„Nu ne uitați. Nu-l uitați pe bunicul”, a implorat ea.

Salvatorii l-au găsit pe Ferreira dos Santos la 10 kilometri de locul dispariției, dezorientat și îmbrăcat doar în lenjerie intimă. În cele 11 zile petrecute în pădure, bărbatul s-ar fi hrănit cu fructe de buriti și ar fi băut apă de izvor.

Presa locală a relatat faptul că bătrânul, un fost miner artizanal care cunoștea bine pădurea.

Echipele de căutare au găsit, de asemenea, culcușuri pe care acesta le-a confecționat din frunze de palmier acai, precum și urme de pași care dovedeau că se învârtea în cerc prin pădure, a declarat un pădurar, Nerivan da Silva.

În pădurea în care l-au căutat salvatorii, densitatea vegetației poate reduce vizibilitatea la doar câțiva metri.

Ferreira dos Santos este în continuare internet în spital.