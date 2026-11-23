Inter a plecat cu un singur punct de la Bergamo, după un meci spectaculos în care avantajul de două goluri din ultimele minute nu a fost suficient pentru a asigura victoria.

Cristi Chivu Foto: EPA

Formația pregătită de Cristi Chivu a încheiat la egalitate, 4-4, duelul cu Atalanta din etapa a 12-a a campionatului italian.

La final, tehnicianul român și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care elevii săi au gestionat partida și a dezvăluit că le-a atras atenția asupra pericolelor încă din vestiar, la pauză.

Numeroase răsturnări de situație și goluri

Inter a început bine și a reușit să se desprindă pe tabelă, însă gazdele au găsit de fiecare dată resurse pentru a reveni. Pio Esposito a ieșit în evidență, reușind primul hat-trick al carierei la nivel de seniori, în timp ce Petar Sucic a punctat de la 11 metri. Deși milanezii au avut avantaj de 2-0, 3-1 și 4-2, Atalanta nu a renunțat la luptă. Eljif Elmas, Charles De Ketelaere, autorul a două goluri, și Franck Kessie au contribuit la revenirea spectaculoasă a gazdelor, care au smuls egalul în prelungiri.

La conferința de presă, Cristi Chivu a criticat lipsa de concentrare și experiență a echipei în momentele decisive. Antrenorul a subliniat că Inter a avut șansa de a închide jocul, dar nu a reușit să gestioneze avantajul, pierzând două puncte importante. Românul consideră că echipa trebuie să-și schimbe atitudinea defensivă, să joace cu mai multă determinare și să limiteze greșelile care duc la goluri.

„Le-am zis la pauză că ne facem rău singuri și că ne jucăm cu focul. Am condus cu 2-0, 3-1 și 4-2. Asta regretăm, că nu am știut cum să gestionăm lucrurile. În final, am ratat testul maturității, prin nepăsarea noastră. Nu am reușit să punem stăpânire pe joc. Atalanta a simțit nepăsarea noastră și lipsa de concentrare, așa că trebuie să îi dăm credit. Am fost mai nepăsători decât de obicei, iar în final am plătit pentru asta. Scuzați-mă, dar astea sunt două puncte aruncate. Să învățăm lecția asta și să mergem mai departe. Să încercăm să ne păstrăm nivelul mental sus la următoarele meciuri.

Trebuie să fii capabil să înțelegi momentele jocului. Trebuie să lucrăm la răutate și agresivitate. Plătești și pentru cele mai mici greșeli dacă nu menții aceeași dorință în duelurile individuale. Luăm prea multe goluri pentru o echipă cu ambiții mari. Nu îmi place să mă uit în spate, dar trebuie să învățăm cu toții că trebuie să dăm totul până când arbitrul fluieră finalul!”, a declarat Cristi Chivu.

Egalul de la Bergamo a avut consecințe și în clasamentul campionatului

Inter a pierdut oportunitatea de a urca pe poziția secundă. Formația lui Cristi Chivu ocupă în prezent locul al treilea, cu 29 de puncte, fiind depășită de AS Roma, care are un avans de un punct, în timp ce Lazio se află în frunte, la trei puncte distanță de milanezi.

Pentru Inter urmează o nouă partidă pe teren propriu, în campionat, împotriva celor de la Genoa, unde echipa va încerca să revină la victoriile care o mențin în lupta pentru titlu. Până la confruntarea din Serie A, nerazzurrii au însă un test important în Liga Campionilor: miercuri seară vor întâlni Stuttgart, în fața propriilor suporteri.