De ce familia regală britanică evită Palatul Buckingham. Motivul mai puțin cunoscut

Membrii Familiei Regale s-ar putea să nu mai numească niciodată Palatul Buckingham „acasă”, după ce săptămâna aceasta s-a anunțat că Regele Charles nu se va muta niciodată în Palatul din Londra.

Palatul, unul dintre cele mai faimoase repere ale Londrei, este supus unei renovări de 369 de milioane de lire sterline.

Renovarea, care urmează să fie finalizată până în primăvara viitoare, a fost inițial întreprinsă cu scopul final ca Regele Charles și Regina Camilla să numească Palatul cu 775 de camere casa lor. Cu toate acestea, chiar și după finalizarea lucrărilor, monarhul a decis că acest lucru nu se va mai întâmpla. În schimb, Regele și soția sa vor continua să locuiască în casa Clarence House din apropiere, unde au locuit de peste două decenii, scrie Express.

Deși Palatul Buckingham va rămâne centrul monarhiei, fiind așteptate să aibă loc acolo angajamente oficiale, vestea că nu va mai fi o reședință pentru familia regală a stârnit dezbateri publice.

De asemenea, mulți s-au întrebat de ce Palatul nu pare niciodată un loc în care membrii familiei regale să locuiască.

De ce nu le-a plăcut?

Se crede că unor membri ai familiei regale nu le place să locuiască la Palatul Buckingham, deoarece îi lipsește natura primitoare pe care o oferă reședințele regale mai mici, ceea ce se poate datora faptului că are mii de turiști în fața ușilor sale.

Regina Elisabeta s-a mutat la Palatul Buckingham când a devenit monarh pentru că a simțit nevoia, dar a văzut întotdeauna Palatul mai mult ca pe un birou decât ca pe o casă.

Darren McGrady, care a lucrat pentru Familia Regală timp de 15 ani, a declarat odată pentru Cofwee Friend : „Nu i-a plăcut niciodată palatul, a fost întotdeauna biroul (răposatei) Regine”.

„Regina ar fi mereu în grabă să se întoarcă la Castelul Windsor; abia așteaptă să se întoarcă acolo.”

Unde locuiesc în schimb

Mulți membri ai Familiei Regale, mai ales acum, aleg să nu locuiască la Palatul Buckingham, ci în proprietăți mai mici, unde se pot bucura de o mai mare intimitate și relaxare.

Atunci când regele Charles nu locuiește la Clarence House, care se află chiar lângă Palatul Buckingham, își petrece mult timp la casa sa privată Highgrove. Acesta este locul unde se crede că monarhul se simte cel mai bine ca acasă.

De asemenea, prințul William, primul în linia de succesiune la tron, pare să nu aibă nicio ambiție de a locui la Londra, deoarece și -a mutat familia de la Palatul Kensington la Windsor în 2022. acest lucru era pentru a se bucura de un mod de viață mai obișnuit într-o locuință mai mică, departe de personal și de proprietățile regale.

În 2020, regina Elisabeta a ajuns să locuiască și ea la Castelul Windsor, în loc de Palatul Buckingham.

Va mai locui cineva acolo vreodată?

Regele Charles nu va mai numi niciodată Palatul Buckingham acasă după acest ultim anunț, făcut în cadrul rapoartelor financiare regale anuale.

Totuși, Prințul William îi va călca pe urme tatălui său atunci când acesta va deveni monarh.

Anul trecut, când s-au mutat la Forest Lodge în Windsor, rapoartele sugerau că William și soția sa, prințesa Catherine, văd conacul Windsor drept „casa lor permanentă”, chiar și atunci când vor fi rege și regină. Nu se știe dacă și alți membri ai familiei regale ar fi înclinați să locuiască acolo.

Un purtător de cuvânt al Palatului a declarat: „Palatul va continua, în toate modurile tradiționale, să fie inima Monarhiei, dar nu capul ei de odihnă”.