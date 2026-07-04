Prințul William vorbește despre relația regelui Charles cu fotbalul: „Îl urăște!”

Prințul William a dezvăluit că tatăl său, regele Charles al III-lea, nu este deloc un fan al fotbalului. Moștenitorul tronului britanic a făcut această mărturisire în cadrul podcastului realizat de starul NFL Travis Kelce, episod publicat vineri, cu doar câteva ore înainte ca jucătorul de fotbal american să se căsătorească cu artista pop Taylor Swift, potrivit AFP.

Cupa Mondială de fotbal a fost principalul subiect de discuție al acestui podcast cu prințul de Wales, cunoscut ca fiind fan al clubului Aston Villa din Premier League. Atunci când a fost întrebat dacă regele Charles este persoana care i-a transmis această pasiune, el a răspuns: „Absolut deloc. Tatăl meu urăște fotbalul!”.

Datorită unei prestații de excepție a căpitanului echipei și atacantului de la FC Bayern München, Harry Kane, autor a două goluri în ultimele minute împotriva Republicii Democrate Congo, Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, conform agerpres.ro.

Anglia va înfrunta duminică echipa Mexicului pe stadionul Azteca, situat la mare altitudine. Atunci când Travis Kelce l-a întrebat dacă ar traversa Atlanticul pentru a asista la finală în cazul în care naționala Angliei ar ajunge până acolo, prințul William a răspuns: „Cu siguranță!”.