Germania intenționa să trimită tancuri în Lituania, pentru exerciții militare, pe cale terestră, traversând Polonia. Planul a fost modificat în ultimul moment, iar tehnica militară va fi transportată pe calea ferată, potrivit publicației Bild.

Forțe Bundeswehr Foto: AFP

NATO și Bundeswehr, armata germană, au decis să schimbe ruta și modalitatea de transport a tancurilor către Lituania, pentru a evita provocarea Rusiei, relatează publicația germană Bild, citând o sursă din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

În locul deplasării coloanelor de blindate prin Polonia, așa cum fusese planificat inițial, militarii germani au optat pentru transportul echipamentelor pe calea ferată.

Potrivit sursei citate, oficialii NATO s-au temut că imaginile cu coloane de tancuri germane în apropierea graniței cu Belarus ar putea deveni un instrument de propagandă pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Decizia a fost luată în urma unor consultări în cadrul Alianței.

Ministerul german al Apărării a respins însă această explicație. Reprezentanții instituției au precizat că schimbarea modalității de transport nu are legătură cu temerile privind o eventuală provocare la adresa Rusiei, ci urmărește testarea unor scenarii diferite de mobilizare și desfășurare a trupelor în cazul unei amenințări reale.

Este vorba despre exercițiile militare de amploare Grand Eagle 26, la care participă aproximativ 1.800 de militari și peste 750 de vehicule și echipamente militare.

Schimbarea planului are loc într-un context de tensiuni sporite între Rusia și NATO. Potrivit publicației The New York Times, în cadrul negocierilor desfășurate la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie, delegația rusă a prezentat un document prin care solicita revenirea prezenței militare a NATO în Europa la nivelul din 1997.

O asemenea măsură ar presupune retragerea forțelor Alianței din Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, România, Slovenia, Croația, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Suedia și Finlanda.

Moscova consideră că un model inspirat din arhitectura de securitate europeană din timpul Războiului Rece, dominată de blocul militar condus de Uniunea Sovietică, ar reprezenta o bază potrivită pentru un nou sistem de securitate pe continent.

Armata germană a testat pentru prima dată în Lituania drone kamikaze și un sistem de inteligență artificială pentru identificarea țintelor

Militarii germani au efectuat primele teste tactice cu muniții de tip dronă kamikaze, în cadrul unor exerciții desfășurate în apropierea graniței cu Belarus. Totodată, a fost testat un instrument bazat pe inteligență artificială, capabil să analizeze date și să identifice ținte militare.

Armata germană a testat pentru prima dată drone kamikaze în cadrul unor exerciții militare desfășurate în Lituania. Aparatele, echipate cu încărcături de exercițiu, au lovit tancuri aflate în poligonul Rudninkai, relatează agenția Reuters.

Testele tactice au avut loc duminică, 22 noiembrie, și reprezintă un pas important în procesul de modernizare a forțelor armate germane.

Germania intenționează să desfășoare permanent în Lituania o brigadă blindată de aproximativ 5.000 de militari până la sfârșitul anului 2027.

Decizia de a testa aceste sisteme vine după ani de dezbateri în Germania. Berlinul a aprobat abia în 2025 achiziționarea munițiilor de tip loitering munition, cunoscute și sub denumirea de muniții rătăcitoare sau drone kamikaze.

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Aceste aparate fără pilot pot rămâne în aer deasupra unei anumite zone pentru o perioadă de timp, înainte de a se îndrepta rapid spre țintă și de a exploda la impact. Ucraina și Rusia au utilizat deja pe scară largă astfel de sisteme în războiul declanșat de invazia rusă.

Drone kamikaze și inteligență artificială testate în apropierea Belarusului

Testele din poligonul Rudninkai, situat în apropierea graniței cu Belarus, au fost urmărite de comandantul forțelor terestre germane, generalul-locotenent Christian Freuding.

În cadrul exercițiilor au fost utilizate muniții rătăcitoare produse de companiile germane Helsing și Stark. Aparatele, echipate cu încărcături inerte, au coborât rapid și au lovit tancuri de luptă principale.

Testele s-au desfășurat în cadrul exercițiului Freedom Shield, considerat cel mai amplu exercițiu militar german organizat până acum în Lituania.

Cu câteva zile înainte, militarii germani testaseră pentru prima dată în același poligon programul Clarity, dezvoltat de compania Helsing.

Instrumentul utilizează inteligența artificială pentru identificarea și analiza țintelor militare. Acesta colectează volume mari de informații provenite de la sateliți, drone și alți senzori, pe care le procesează pentru a identifica posibile obiective și a propune acțiuni ulterioare.

Potrivit dezvoltatorilor, sistemul poate analiza aceste date mult mai rapid decât un operator uman.

Generalul-locotenent Christian Freuding a descris ambele categorii de sisteme drept esențiale pentru războiul modern.

Înainte de a prelua comanda forțelor terestre germane, Freuding a coordonat livrările de armament ale Germaniei către Ucraina. În februarie, acesta urmează să preia funcția de inspector general al Bundeswehr, cea mai înaltă poziție militară din armata germană.

Germania își consolidează prezența militară în Lituania

În 2023, ministrul german al Apărării de la acea vreme, Boris Pistorius, a promis desfășurarea permanentă a unei brigăzi de luptă în Lituania.

Este prima desfășurare permanentă de acest fel realizată de Germania în afara teritoriului său.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Berlinul și-a majorat considerabil cheltuielile pentru apărare și a lansat un amplu program de modernizare a forțelor armate, după mai multe decenii de subfinanțare.

Noua Brigadă 45 Blindată are baze la Rudninkai și Rukla și ar urma să atingă capacitatea operațională completă până la sfârșitul anului 2027.

La acel moment, unitatea va avea aproximativ 5.000 de militari și 2.000 de vehicule și echipamente militare, inclusiv zeci de tancuri. Aproximativ 1.800 de membri ai brigăzii se află deja în Lituania.

Oficialii NATO avertizează de mai mulți ani asupra creșterii amenințării reprezentate de Rusia. Potrivit evaluărilor Alianței, Moscova ar putea avea capacitatea de a lansa un atac de amploare împotriva unui stat membru NATO chiar din 2029.

Rusia respinge acuzațiile privind intențiile agresive și susține că extinderea NATO în țările din apropierea granițelor sale contribuie la amplificarea tensiunilor.