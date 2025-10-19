Prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații despre femeia care l-a acuzat de abuz sexual. Poliția verifică acuzațiile

Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că „verifică activ” relatările din presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre.

„Suntem la curent cu relatările din presă și verificăm activ acuzațiile formulate”, a transmis instituția duminică, 19 octombrie, potrivit BBC.

Virginia Giuffre, care și-a luat viața la începutul acestui an, a declarat că s-a numărat printre fetele și tinerele exploatate sexual de infractorul condamnat Jeffrey Epstein și de cercul său de persoane influente.

Prințul Andrew nu a comentat acuzațiile, dar a negat în mod constant toate afirmațiile aduse împotriva sa.

Giuffre a mai susținut că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu Andrew în trei rânduri, inclusiv când avea 17 ani, în 2001, în locuința din Londra a prietenei sale, Ghislaine Maxwell.

Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru acuzații de trafic sexual, legate de fostul său iubit, Epstein.

Potrivit publicației Mail on Sunday, Andrew i-ar fi cerut ofițerului său de protecție să o investigheze pe Giuffre chiar înainte ca ziarul să publice, în februarie 2011, o fotografie de la prima lor întâlnire.

Ziarul susține că prințul i-ar fi oferit ofițerului data de naștere și numărul de securitate socială al femeii.

Și Sunday Telegraph a relatat că Andrew „a încercat să găsească informații compromițătoare” despre Giuffre.

Secretarul britanic pentru Energie, Ed Miliband, a declarat, în cadrul emisiunii Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC One, că acuzațiile sunt „profund îngrijorătoare” și a adăugat că, dacă se confirmă, „nu este în niciun caz modul în care ar trebui folosiți ofițerii de protecție”.

Recent, Andrew a anunțat că renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York.

„După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue împotriva mea sunt în detrimentul muncii Majestății Sale și al familiei regale. Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să prioritizez datoria mea față de familia și țara mea”, potrivit unei declarații a prințului.