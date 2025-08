Dezvăluiri șocante despre viața Prințului Andrew: obsedat sexual, vulgar și tiranic. Harry i-ar fi spart nasul cu un pumn

O nouă carte dezvăluie o imagine devastatoare a prințului Andrew: relații sexuale excesive, comportament vulgar, tratamente abuzive față de angajați și o atitudine arogantă.

Un nou volum exploziv, „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, scoate la iveală detalii șocante despre viața personală și profesională a prințului Andrew. De la obsesii sexuale și comportamente abuzive la aroganță și dispreț față de oameni, cartea ilustrează portretul unui bărbat care a profitat de statutul său regal fără a fi tras vreodată la răspundere, relatează Daily Mail.

„Cel mai pervertit animal în dormitor”

Potrivit unor afirmații atribuite lui Jeffrey Epstein, cel care l-a frecventat îndeaproape pe prințul Andrew, ducele de York ar fi fost „mai obsedat de sex decât mine”. Epstein îl numea „singura persoană mai obsedată de sex decât mine” și adăuga: „Din ce mi-au spus femeile cu care l-am împărțit, este cel mai pervertit animal în dormitor. Îi place să facă lucruri care sunt perverse chiar și pentru mine și eu sunt regele perversiunilor!”

De altfel, porecla „Randy Andy” i-a fost atribuită încă din perioada liceului, unde colegii spuneau că era deja foarte experimentat sexual și atrăgea multe fete. În tinerețe, devenise o figură adorată, însă imaginea romantică a fost demult spulberată.

Aventuri fără număr și obiceiuri umilitoare

Se estimează că Andrew a avut relații sexuale cu peste 1.000 de femei, de la actrițe și modele până la ospătărițe și sportive. Un jurnalist susține că ducele a avut parte de „vedete porno, politicieni și barmani din cluburi”. În timpul unei vizite oficiale în Thailanda, un corespondent Reuters a relatat că peste 40 de femei i-au trecut pragul camerei de hotel în doar câteva zile.

Multe dintre partenerele sale descriu experiențe degradante. O tânără de 20 de ani a povestit că a fost dusă în insula Mustique după ce a întreținut relații sexuale de două ori cu Andrew: „Dorea activități sexuale „kinky”. Nu avea limite. Mi-a spus că are o căsnicie deschisă. După ce ne-am întors la Londra, nu am mai auzit nimic de la el”.

Emma Gruenbaum, maseuză, a relatat cum prințul insista să fie masat dezbrăcat în dormitor și făcea glume obscene: „A fost un hărțuitor sexual constant. Îmi spunea glume despre sex anal și mă întreba direct dacă îl practic”.

Umilirea angajaților și aroganța extremă

Cartea aduce în prim-plan și comportamentul abuziv față de angajații regali. Andrew ar fi țipat la un consilier la ora 5 dimineața din cauza unei știri care nu-i convenea, ar fi cerut mutarea unui angajat pentru că avea o aluniță pe față și altuia pentru că purta o cravată din nailon. Un fost consilier spune: „Îi vorbea personalului ca unui subaltern. Cuvintele lui preferate erau: «Fă-o!».”

Wendy Berry, menajeră la Highgrove, povestește cum ducele lăsa zilnic șervețele murdare lângă pat, pe care cameristele erau obligate să le strângă. „Pentru el, personalul era invizibil, acolo doar ca să-i servească.”

Nepedepsit, indiferent ce face

Andrew a scăpat de nenumărate ori fără sancțiuni, fie că a încălcat reguli de circulație, fie că a deteriorat bunuri publice. Într-o situație, a forțat porțile domeniului Windsor cu Range Roverul său, provocând daune de mii de lire. În altă ocazie, a lovit un polițist care îi păzea intrarea în Palatul Buckingham, dar nu a fost tras la răspundere.

La o partidă de golf, și-a mutat mingea cu mâna pentru a avea o poziție mai bună, fără ca nimeni să-i aplice penalizarea.

Relații tensionate cu Harry și William

În 2013, în cadrul unei reuniuni de familie, Andrew și prințul Harry ar fi avut un conflict care a degenerat în bătaie. Potrivit unei surse, Harry l-a lovit pe unchiul său, lăsându-l cu nasul spart. Andrew a spus mai târziu că mariajul lui Harry cu Meghan nu va rezista „nici o lună” și a numit-o pe Meghan „o oportunistă prea bătrână pentru el”. Relația cu William este la fel de rece. Harry neagă categoric acuzațiile și denunță „remarcile defăimătoare” publicate în presă.

Cartea care dezvăluie tot

Cartea „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, semnată de autorul care a intervievat sute de persoane apropiate de ducele de York, scoate la iveală o poveste incomodă despre cum un membru al familiei regale a profitat de statutul său pentru plăceri personale, fiind protejat de instituțiile statului, PR și avocați.

„Pentru ani de zile, o poveste fabricată a fost impusă publicului”, scrie autorul. „Dar adevărul iese la iveală în cele din urmă”.