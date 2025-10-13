search
Prințul Andrew ar putea fi interzis de la partidele de vânătoare regale. Noi dovezi arată că legăturile cu Epstein nu s-au întrerupt: „Ne vom mai juca în curând!"

Publicat:

Un email recent apărut contrazice declarațiile Prințului Andrew potrivit cărora ar fi întrerupt orice legătură cu Jeffrey Epstein, ceea ce ar putea duce la noi restricții pentru ducele căzut în dizgrație, inclusiv interzicerea participării la partidele de vânătoare organizate pe domeniile regale.

Prințul Andrew, fotografiat în timp ce se plimba cu Jeffrey Epstein FOTO: Arhivă
Prințul Andrew ar putea fi exclus de la activitățile recreative desfășurate pe domeniile regale, precum vânătoarea, după ce un email vechi a ieșit la iveală și a demonstrat că acesta a păstrat legătura cu Jeffrey Epstein, în ciuda declarațiilor sale anterioare.

Potrivit publicației Mail on Sunday, ducele i-a scris lui Epstein în februarie 2011 un mesaj în care îl asigura: „Sunt la fel de îngrijorat pentru tine! Nu-ți face griji pentru mine! Se pare că suntem împreună în asta și va trebui să trecem peste”.

Mesajul a fost trimis la o zi după ce ziarul publicase fotografia devenită celebră, în care Andrew apare alături de presupusa victimă minoră Virginia Giuffre. În același email, ducele adăuga: „Ține aproape legătura și ne vom mai juca în curând!!!!” 

Această corespondență contrazice direct afirmațiile făcute de Andrew în interviul acordat BBC Newsnight, în care susținea că „nu a mai avut niciun contact” cu Epstein după ce au fost fotografiați plimbându-se în Central Park, în decembrie 2010. 

Posibile sancțiuni regale

Surse apropiate familiei regale au declarat pentru Daily Mail că una dintre măsurile luate în calcul ar fi interzicerea organizării de partide de vânătoare pe domeniile regale, activitate de care Andrew s-a bucurat ani la rând. În ianuarie 2024, acesta fusese surprins găzduind un astfel de eveniment la Windsor, la doar câteva zile după apariția unor noi documente judiciare legate de Epstein, care l-ar fi determinat să „se închidă în cameră”, potrivit acelorași surse.

Deși a fost lipsit de atribuțiile sale regale și de titlul de Alteță Regală de către regretata regină Elisabeta a II-a, Andrew continuă să locuiască în reședința Royal Lodge, un conac cu 30 de camere din Windsor. Totuși, se pare că ducele și fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu vor fi bineveniți la sărbătorile de Crăciun ale familiei regale la Sandringham.

Presiune publică pentru retragerea titlurilor

Odată cu noile dezvăluiri, cererile de a-i fi retrase ultimele titluri regale s-au intensificat. Un sondaj YouGov realizat în vară arăta că două treimi dintre britanici susțin această măsură.

Deși un proiect de lege care ar fi permis monarhului să retragă titlurile nobiliare, inițiat de Rachael Maskell, deputată laburistă din circumscripția York Central, nu a fost adoptat înaintea alegerilor generale, parlamentara a reluat apelul pentru ruperea oricărei legături simbolice între orașul York și ducele căzut în dizgrație.

Tragedia este că victimele și supraviețuitorii suferă în fiecare zi și de fiecare dată când apar noi revelații despre această rețea oribilă de abuzuri și despre cei asociați cu domnul Epstein”, a declarat Rachael Maskell pentru Daily Mail.

Ea a adăugat: „Atâta vreme cât ducele de York poartă numele orașului meu, legătura ambasadorială pe care o implică acest titlu nu ne reprezintă valorile. Cer simplu adoptarea «Removal of Titles Bill», pentru ca monarhul să poată retrage titlul direct sau printr-un comitet parlamentar”.

Critici dure și apeluri la investigații

Istoricul A.N. Wilson a descris comportamentul lui Andrew drept „poate cea mai gravă criză cu care s-a confruntat familia regală de la abdicarea lui Edward al VIII-lea în 1936”.

Graham Smith, liderul grupului republican Republic, a cerut ieri autorităților să deschidă dosarele și să investigheze complet ceea ce au știut membrii seniori ai familiei regale despre acest scandal”. „Publicul merită o anchetă deplină și necruțătoare asupra acestei povești rușinoase”, a spus el.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa în 2019. În 2022, Prințul Andrew a ajuns la o înțelegere extrajudiciară de aproximativ 12 milioane de lire sterline cu Virginia Giuffre, fără să admită vinovăția. Giuffre s-a sinucis la începutul acestui an.

Deocamdată, ducele de York nu a comentat în niciun fel emailul recent dezvăluit.

