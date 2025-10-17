Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, sub presiunea scandalului Epstein

Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York.

„După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue împotriva mea sunt în detrimentul muncii Majestății Sale și al familiei regale. Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să prioritizez datoria mea față de familia și țara mea”, potrivit unei declarații a prințului.

„Nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile pe care le conferă”, a continuat prințul, care se retrăsese deja din viața publică în urmă cu cinci ani, sub presiunea scandalului Epstein.



Recent, s-a dezvăluit că Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit, pe fondul noilor scandaluri care îl vizează pe ducele de York.

Ordinul Jartierei, fondat în 1348 de regele Edward al III-lea, este cea mai veche și prestigioasă distincție cavalerească din Marea Britanie. Calitatea de membru este considerată o onoare deosebit de valoroasă, iar pierderea ei ar reprezenta o lovitură dură pentru Andrew.

Potrivit publicației Mail on Sunday, ducele i-a scris lui Epstein în februarie 2011 un mesaj în care îl asigura: „Sunt la fel de îngrijorat pentru tine! Nu-ți face griji pentru mine! Se pare că suntem împreună în asta și va trebui să trecem peste”.

Mesajul a fost trimis la o zi după ce ziarul publicase fotografia devenită celebră, în care Andrew apare alături de presupusa victimă minoră Virginia Giuffre. În același email, ducele adăuga: „Ține aproape legătura și ne vom mai juca în curând!!!!”

Această corespondență contrazice direct afirmațiile făcute de Andrew în interviul acordat BBC Newsnight, în care susținea că „nu a mai avut niciun contact” cu Epstein după ce au fost fotografiați plimbându-se în Central Park, în decembrie 2010.