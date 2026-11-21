Turcia a devenit prima țară din lume care introduce în serviciul activ avioane de vânătoare cu reacție fără pilot, după ce compania Baykar a livrat, joi, 19 noiembrie, primele trei exemplare de serie Bayraktar Kizilelma, în urma finalizării testelor oficiale.

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Potrivit Defense România, Baykar a început dezvoltarea Kizilelma în 2021 din fonduri proprii, prezentând primele concepte în luna iulie a aceluiași an.

Primul prototip a ieșit de pe linia de asamblare în martie 2022, a intrat în etapa de testare la sol în noiembrie și a efectuat primul zbor în decembrie 2022, cu multe luni înainte de termenul stabilit inițial pentru 2023.

Ulterior, platforma a demonstrat capacitatea de zbor în formație alături de drona grea Bayraktar AKINCI, dar și alături de avioane cu pilot, precum F-16 ale echipei de acrobatie SOLOTURK, aparatele F-5 ale echipei acrobatice Turkish Stars și aeronava italiană M-346 a companiei Leonardo.

Intrarea Kizilelma în serviciul activ marchează trecerea avioanelor fără pilot de la rolul de sprijin la cel de platforme autonome de luptă, capabile să execute misiuni aer-aer și atacuri asupra țintelor terestre și navale. Spre deosebire de conceptele occidentale de tip „loyal wingman”, aeronava turcă este proiectată să acționeze independent.

În cadrul testelor, aceasta a demonstrat capacitatea de a intercepta ținte aeriene cu rachete și de a utiliza muniție ghidată din compartimentul intern de armament.

Bayraktar Kizilelma are o lungime de 14,5 metri, o anvergură a aripilor de 10 metri, o greutate maximă la decolare de 8,5 tone și poate transporta o sarcină utilă de până la 1,5 tone.

Compartimentele interne de armament îi permit să păstreze o amprentă radar redusă, esențială în spații aeriene contestate. Aeronava atinge o viteză de croazieră de aproximativ 0,6 Mach și o viteză maximă de până la 0,9 Mach, are o autonomie de zbor de peste trei ore, o rază de luptă declarată de 500 de mile marine și un plafon de zbor de 12.000 de metri, cu o altitudine operațională uzuală de 7.620 de metri.

Kizilelma poate executa autonom toate etapele zborului și va avea un arsenal format din rachete aer-aer, muniții ghidate și rachete de croazieră.

Programul evidențiază cooperarea militară dintre Turcia și Ucraina, motoarele ucrainene AI-25TLT și AI-322F asigurând propulsia primelor variante și a celor viitoare, concepute să atingă viteze supersonice.

China a testat primul zbor al celui mai mare „avion-dronă” în 2025

China marchează o nouă escaladare în cursa tehnologică militară. Beijingul a efectuat joi primul zbor al lui Jiutian SS-UAV, un aparat de zbor fără pilot pe care îl prezintă drept cel mai mare „avion-portavion” din lume.

Platforma a fost expusă publicului în 2024, la salonul aeronautic de la Zhuhai, iar acum intră în etapa testelor operaționale, relatează Bloomberg.

Capabil să transporte până la șase tone, cu opt puncte de prindere pentru bombe ghidate, rachete aer-aer, rachete antinavă și chiar drone kamikaze, Jiutian poate găzdui peste o sută de micro-dronuri concepute să fie lansate în roi, pentru a copleși apărarea antiaeriană a adversarului.

Tocmai această capacitate l-a făcut să fie comparat cu un portavion convențional, deși în miniatură și în formă aeriană. Numele său, „Jiutian” – „Cele nouă ceruri” – trimite la simbolistica chineză a înălțimilor extreme.